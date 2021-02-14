重案回顧／高醫男大生化骨水殺人！他「頭冒白煙」苦走100m倒地亡

▲高醫大高材生竟因場地糾紛，持化骨水尋仇，導致對方傷重不治，而男大生最終遭判刑15年。（圖／翻攝林生臉書）

記者陳韻如／綜合報導

高雄醫學大學一名林姓男大生2018年間因不滿傅姓老翁占用練武場地，竟動手將老翁推倒在地，事後被依《社維法》裁罰。林男為此懷恨在心，竟以俗稱「化骨水」的氫氟酸攻擊潑灑老翁，導致老翁最後傷重不治，而林男最終遭到法院判刑15年定讞。

回顧案情，林男2017年7月間就曾在高雄市立文化中心涼亭因場地問題與老翁發生爭執，而林男一氣之下竟動手推打對方，導致老翁重心不穩跌倒在地，頭部還因此撞傷。事後老翁不願提告，但林男仍被警方依《社維法》裁處3000元罰鍰。

林男2018年8月20日收到裁處書後，決心報復，先是跑到化工材料行購買化骨水，隔天帶著電擊棒衝到涼亭去攻擊老翁，接著拿出預先購買的化骨水朝老翁狂潑，導致老翁頭部、胸、背冒出白煙，最後忍痛走了100公尺後，倒臥在人行道，經送醫後不幸身亡。

▲林生與傅翁爭奪文化中心練舞場地，不料竟演變成駭人聽聞的「化骨水命案」。（圖／翻攝Google Maps）

對此，林男到案後辯稱，自己只是想嚇嚇對方，且自己雙腿也被化骨水潑灑到，「我到附近公廁沖水，再回到事發現場，傅翁仍坐在原處，我認為他應無大礙，就離開現場自行就醫，事後上網搜尋才知道會產生致死的結果」，僅承認傷害致死，否認殺人，甚至還提出精神抗辯，要求輕判，但一審法院認為他行為時思慮清楚、行兇手段殘忍，判處無期徒刑、褫奪公權終身。

案經上訴，高雄高分院撤銷原判決，審酌林男罹患「邊緣性人格障礙症」和「持續性憂鬱症」，雖未達到「不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力」，或「辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低」的程度，但因情緒累加與不甘願的刺激轉為暴怒，才釀成悲劇發生，且他事後與家屬以235萬元達成和解，改判林男殺人罪處有期徒刑15年，全案可上訴。

▲化骨水1滴就能奪命，若不慎被噴濺，必須以清水大量沖洗，並盡快送醫。（圖／台北榮總職業傷病防治中心提供）