加強防疫！苗縣學生交通車開學前大消毒　落實校園防疫零漏洞

▲苗栗縣政府為完備防疫作業，為縣內學校學生專車進行免費消毒，讓學生安心搭乘。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

有鑑於新冠肺炎疫情仍未趨緩，苗栗縣政府為完備防疫作業，19日上午進行學生交通車輛消毒防疫工作，在縣長徐耀昌、教育處長邱廷岳及環保局長陳華盛帶領下，為縣內幼兒園幼童專用車、高中以下公私立學校校車（含身心障礙學生交通車）及補習班交通車等免費消毒，讓學生放心搭乘、安心就學。

苗栗縣政府表示，為強化防疫措施，縣府不但積極進行各項校園防疫衛教宣導，並籲請各級學校務必在開學前落實全面性的環境大消毒。此外，載送學生上下學的交通車輛也不容忽視，除確實要求平日應加強車輛內外清潔消毒外，亦配合中央延後開學政策，教育處與環保局攜手合作特別規劃於開學前安排交通車免費消毒防疫服務，以落實校園防疫零漏洞，只要學生可能接觸到的地方皆要消毒。

▲苗栗縣長徐耀昌也率領局處首長，一同視察學生交通車消毒過程。（圖／記者黃孟珍翻攝）

縣長徐耀昌表示，特別感謝過去一年來協助校園消毒的鄉鎮市公所、一線防疫人員及清潔隊員等夥伴的努力與付出，而在新學期開學前各校務必完成全面消毒，以提供孩子乾淨安全的學習環境，攜手守護苗栗每一位學生的健康。

另外，也請各校與家長持續追蹤中央疫情指揮中心及本府發佈之相關防疫訊息，並請主動關心孩子健康，持續正確落實校園防疫的3道防線：1，學生上學前，家長應落實學生在家健康管理（耳溫≧38℃；額溫≧37.5℃，須以耳溫再確認）。2，學生進入校園須量測體溫，學校及教師應主動關心學生健康狀況。3，如有疑似感冒症狀務必戴上口罩，若已發燒則務必請學生在家休息，保護自己及他人。

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