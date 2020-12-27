「一公園一特色」改善頭份市音樂藝術公園　親子創作納入設計

▲縣府規畫改善頭份市音樂藝術公園，以一公園一特色的目標，進行主題式營造，邀請家長帶著小朋友共同創作。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣政府規畫改善頭份市音樂藝術公園，以一公園一特色的目標，進行主題式營造，新增遊憩設施，活化公園機能，26日上午先行舉辦「頭份音樂藝術公園闖關漫遊工作坊」活動，邀請家長帶著小朋友共同創作，完成的作品將納入設計參考，讓大家共同參與，一起打造屬於自己的親子公園。

縣長徐耀昌表示，縣府計畫在頭份市幼英街及合興街路口的學校用地興建「頭份親子館」，規畫設置大廳、餐廳、圖書空間、室內共遊空間、開放式親子共遊空間、諮詢室、辦公室、風雨遊戲區等，經費約1億5千萬元，預定明年度辦理工程發包作業。

徐耀昌強調，縣府積極推動「一地區一公園」計畫，在山線、中港溪、海線規畫各打造1座大型親子公園，其中，以海洋風格設計的苗市貓裏喵親子公園、以苗栗地景火炎山為設計主題的竹南獅山親子公園已分別啟用，今年在國立苑高旁興建的第3座親子公園將在2021年初完成。

而頭份音樂藝術公園位於頭份市仁愛段地號50（音樂公園，面積約0.3公頃）、地號34（藝術公園，面積約0.3公頃），初步規畫打造「以樂之名．薩克斯風」音樂藝術主題遊戲場，以薩克斯風樂器為主題建築，內部設置九重闖關設施，提 供小朋友闖關冒險，達到挑戰及體驗不同的遊戲。

縣長徐耀昌指出，此次邀請家長帶著小朋友一起設計、創作自己屬意的遊戲設施等，也是舉辦「參與設計工作坊」的最主要目的，今天完成的作品亦將會納入公園的設計參考，讓大家共同參與，一起打造自屬於己的親子公園。

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