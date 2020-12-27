　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「一公園一特色」改善頭份市音樂藝術公園　親子創作納入設計

▲縣府規畫改善頭份市音樂藝術公園，以一公園一特色的目標，進行主題式營造，邀請家長帶著小朋友共同創作。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

▲縣府規畫改善頭份市音樂藝術公園，以一公園一特色的目標，進行主題式營造，邀請家長帶著小朋友共同創作。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣政府規畫改善頭份市音樂藝術公園，以一公園一特色的目標，進行主題式營造，新增遊憩設施，活化公園機能，26日上午先行舉辦「頭份音樂藝術公園闖關漫遊工作坊」活動，邀請家長帶著小朋友共同創作，完成的作品將納入設計參考，讓大家共同參與，一起打造屬於自己的親子公園。

縣長徐耀昌表示，縣府計畫在頭份市幼英街及合興街路口的學校用地興建「頭份親子館」，規畫設置大廳、餐廳、圖書空間、室內共遊空間、開放式親子共遊空間、諮詢室、辦公室、風雨遊戲區等，經費約1億5千萬元，預定明年度辦理工程發包作業。

▲縣府規畫改善頭份市音樂藝術公園，以一公園一特色的目標，進行主題式營造，邀請家長帶著小朋友共同創作。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

徐耀昌強調，縣府積極推動「一地區一公園」計畫，在山線、中港溪、海線規畫各打造1座大型親子公園，其中，以海洋風格設計的苗市貓裏喵親子公園、以苗栗地景火炎山為設計主題的竹南獅山親子公園已分別啟用，今年在國立苑高旁興建的第3座親子公園將在2021年初完成。

而頭份音樂藝術公園位於頭份市仁愛段地號50（音樂公園，面積約0.3公頃）、地號34（藝術公園，面積約0.3公頃），初步規畫打造「以樂之名．薩克斯風」音樂藝術主題遊戲場，以薩克斯風樂器為主題建築，內部設置九重闖關設施，提 供小朋友闖關冒險，達到挑戰及體驗不同的遊戲。

縣長徐耀昌指出，此次邀請家長帶著小朋友一起設計、創作自己屬意的遊戲設施等，也是舉辦「參與設計工作坊」的最主要目的，今天完成的作品亦將會納入公園的設計參考，讓大家共同參與，一起打造自屬於己的親子公園。

Her今天推出「Curel珂潤 潤浸保濕泡泡洗顏慕斯」150ml X 2罐 原價960元，特價580元。

►慎入！苗栗爆貓遭掛樹頭亡　「睜著眼睛、四肢僵硬」網炸鍋

ET快訊
3個月噴160萬！「精品無限買」換分手　癡情男：沒發生過關係
神鬼先知驚世預言2021大動盪！這國有強震、殭屍統治地球
西門馬尾妹「舉牌徵乾爹」加LINE實測曝光！網揭背後真相
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

高雄「2021跨百光年」啟航　大港花火再現愛河灣

重視寫字教育！花蓮蘭亭大會硬筆書法競賽　全台1400人一較高下

「一公園一特色」改善頭份市音樂藝術公園　親子創作納入設計

花蓮婦石梯坪採海菜落海！釣客救上岸CPR　命危送醫搶救

桃園吉祥物ㄚ桃園哥歡慶5歲生日　鄭文燦贈生日禮

謝慧瑾榮獲桃園好人好事代表　「每月一愛」做公益為弱勢族群圓夢

「地表最強總監」魏淑蓮年終餐會暖圍爐　加碼送500件羽絨衣

花蓮中華市場歲末感恩！消費摸彩大回饋　幸運民眾花20中800

長榮大學再傳3可疑男搭訕！校安中心通報「小心」　警找出3人！

女移工「牙痛看診」！台女陪同掛號…醫一看當場報警

梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！

23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

情慾健身房1／女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

鬼鬼超緊連身衣慶聖誕節　Lulu一看太辣：前面2顆害羞頭頭

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

活蝦餐廳賠慘！海軍棄單16桌菜　每桌6折賣補貼...老闆：損失8萬

長太像了！14隻和尚鸚鵡排排站 媽點名還忘名字...網：真的會錯亂

17年來最冷跨年夜！台北氣溫打破2004年低溫紀錄

高雄「2021跨百光年」啟航　大港花火再現愛河灣

重視寫字教育！花蓮蘭亭大會硬筆書法競賽　全台1400人一較高下

「一公園一特色」改善頭份市音樂藝術公園　親子創作納入設計

花蓮婦石梯坪採海菜落海！釣客救上岸CPR　命危送醫搶救

桃園吉祥物ㄚ桃園哥歡慶5歲生日　鄭文燦贈生日禮

謝慧瑾榮獲桃園好人好事代表　「每月一愛」做公益為弱勢族群圓夢

「地表最強總監」魏淑蓮年終餐會暖圍爐　加碼送500件羽絨衣

花蓮中華市場歲末感恩！消費摸彩大回饋　幸運民眾花20中800

長榮大學再傳3可疑男搭訕！校安中心通報「小心」　警找出3人！

女移工「牙痛看診」！台女陪同掛號…醫一看當場報警

高雄「2021跨百光年」啟航　大港花火再現愛河灣

陳志朋暴風狂鏟10kg尖下巴現形！公開地獄菜單…減肥前後驚人對比

最強寒流跨年冰封全台！「體感-1度」地區曝　信義區冷爆體感3度

重視寫字教育！花蓮蘭亭大會硬筆書法競賽　全台1400人一較高下

她感覺「右胸怪怪」以為運動內衣不合身　竟發現罹患乳癌！

療癒到炸！史努比最新夢幻周邊來了　燈芯絨杯提、漁夫帽超欠搶

遲來的開幕戰還是贏！　雷霆SGA狂飆1.4秒準絕殺獵黃蜂

男生30歲不會開車「難找雙北外工作？」吸熱論　他嘆：還要學手排

康康血管阻塞42%暈眩斷片「癱軟在輪椅上」：差點中風

CEO推特文透玄機　OnePlus智慧手錶明年初發表

地方熱門新聞

外籍移工「牙痛看診」　醫當場報警

長榮大學再傳3可疑男搭訕！校安中心：小心

南紡購物中心A2館試營運首日

吃完翻倒湯！女奧客嗆太貴　店家回應

屏東市萬年溪亂丟垃圾　縣環保局查到了

年收200萬女「聯誼」竹科男　急婚GG

南投93歲超級阿嬤首次使用健保卡

熱血帥警幫女高中生尋回手機

台中死亡火燒車男成焦屍　家屬哭癱

2021法鼓山限量春聯「平安自在」喜迎牛年

內埔警分局交通組「扛霸子」呂明龍　調陞赤山所長

冠軍帽悠遊卡開賣　順澤宮：領帽繼續

「地表最強總監」魏淑蓮　加碼送暖衣

桃園吉祥物ㄚ桃園哥　歡慶5歲生日

更多熱門

相關新聞

苗縣府與醫院聯手　打造失智照護服務

苗縣府與醫院聯手　打造失智照護服務

隨著人口老化、高齡長輩逐年增多，失智症照護成為重要的課題。為了讓民眾對失智症及相關的長照資源服務有更多了解，苗栗縣政府長期照護管理中心與大千綜合醫院共同舉辦失智症家屬支持活動，邀請病友及家屬共同參加。

縣長視察消防局勤務　表揚績優人員

縣長視察消防局勤務　表揚績優人員

苗縣酒店開放　但需先申請稽查通過

苗縣酒店開放　但需先申請稽查通過

浪狗剖腹子宮消失　沒剪耳白挨刀

浪狗剖腹子宮消失　沒剪耳白挨刀

謠傳苗縣府收人事紅包　徐：抓到50萬

謠傳苗縣府收人事紅包　徐：抓到50萬

關鍵字：

頭份音樂公園親子創作苗栗縣政府

讀者迴響

熱門新聞

女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

快訊／騎士上國1遭輾斃！屍塊四散　聯結車爆胎

4人無菜單料理吃7000怒公審　主廚回應

林書煒15歲女兒長大了！　「超齡高冷臉」美翻

西門街頭公開徵友　吊嘎妹蹲坐找乾爹

日本研擬「禁止外國人入境」到1月底為止

日本天皇理髮師教正確洗頭防掉髮

泰貴妃千張慾照外流　仍得「泰王專寵」貼心陪出巡

騎士闖國道遭輾斃！多車駕駛報案：我壓到了

史上最貴訂單曝光！1份晚餐近2萬

即／台大女宿起火　女學生倉皇逃出1樓

有片！「部長妳的奶好兇」　議員開會緊盯豪乳

女歌手飲料店打工「沒人認出」！

海軍棄單16桌菜　老闆傻眼：魚都殺了

快訊／少時太妍與VIXX RAVI被爆熱戀中

更多

最夯影音

更多
梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！

梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！
23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

情慾健身房1／女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

情慾健身房1／女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

鬼鬼超緊連身衣慶聖誕節　Lulu一看太辣：前面2顆害羞頭頭

鬼鬼超緊連身衣慶聖誕節　Lulu一看太辣：前面2顆害羞頭頭

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面