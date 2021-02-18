「三義之母」46年來接生逾萬名寶寶　賴勤英享耆壽96歲辭世　

▲被譽為「三義之母」的資深助產士賴勤英，為三義鄉接生逾萬名新生兒，日前以高壽96歲辭世，讓地方深感不捨。（圖／三義鄉長呂明忠提供）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣三義鄉被譽為「三義之母」的助產士賴勤英，日前因病辭世享耆壽96歲；賴勤英執業46年裡，接生逾萬名新生兒，三義多數在地中年人都出自她手，就連前鄉長徐文達及現任鄉長呂明忠等人，都是她接生的，消息一出，許多人在臉書發文表達不捨與感念。

據地方人士表示，賴勤英（96歲）苗栗縣銅鑼人，小學畢業後便進入護校讀書，她是家中唯一小學畢業繼續升學的女性，後來就讀公立台中產婆學校並以優異成績畢業，返回苗栗嫁入三義，展開助產士工作。

三義鄉長呂明忠指出，早期農業社會交通不便，賴勤英帶著接生箱在山區各戶人家間奔走，從白天到午夜，走上幾小時路也不嫌遠，最高紀錄曾1天內接生9名嬰兒。他還說，賴勤英執業從民國35年到70年，共46個年頭，擔任三義鄉三義衛生所助產士，為三義接生了10,256位新生兒，現在鄉內的中年人，幾乎都是她接生的。

呂明忠說，賴勤英不只經驗豐富，遇見貧困家庭，沒有收接生費還會自掏腰包買補品給產婦補身，在三義的中年人，甚至於一家三代都是她接生的；聽到賴勤英過世的消息，心中十分不捨，賴勤英高齡96歲辭世，地方上都感念她一生奉獻，家屬19日將在台中市為她舉辦告別式。

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