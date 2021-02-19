　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

看謎片見男女優「探討暖化」　他傻眼：褲子都脫了就這個？

▲謎片男女優認真探討氣候變遷問題，讓網友傻眼噴笑。（圖／翻攝自臉書／Aerys Tang）

▲謎片男女優認真探討氣候變遷問題，讓網友傻眼噴笑。（圖／翻攝自臉書／Aerys Tang）

實習記者陳妙津／綜合報導

謎片也要懂環保？有網友近日表示，自己看了一部神奇謎片，男女優還花了15分鐘，認真探討「全球暖化議題」，讓他傻眼又好笑，忍不住截圖分享，大呼「我的天我到底看了什麼？」文章一出讓不少網友看了也噴笑，搞笑表示「我需要網址！為了研究氣候變遷問題」。

男網友Aerys Tang表示，過年期間在家看了一部神奇謎片，劇情簡單說起來是一位與男友論及婚嫁的女主角被男同事「拐走了」，但該片卻不知道是在置入還是認真什麼，「硬是把公司的背景定義得很清楚是太陽能板製造公司，前面還特別花了十五分鐘左右的時間讓公司同事在聊暖化的事。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 0

▲女主角最後就跟和她一樣關心氣候變遷的男同事跑了。（圖／翻攝自臉書／Aerys Tang）

原PO表示，劇情發展為在銷售電動汽車公司上班的男友不但不把「減碳」當一回事，還嘲弄女主角減碳的決心，讓女主角最後跟她一樣關心氣候變遷的男同事跑了，讓他忍不住搞笑直呼「褲子都脫了你給我看這個？」

文章PO出後，網友們看了也紛紛噴笑，「特斯拉的置入？」、「環保的顏色是綠色，帽子的顏色也是綠色」、「我倒是很佩服男女優要記這麽多專有名詞，還要帶入感情，而且裡面還有討論儲能綠能跟氫能的主張，我的媽啊！」、「真是個很好合理化穿少一點的理由..」、「只是剛好想關心一下全球氣候變遷議題」。也有熱心網友貼上圖片，提供謎片番號，「HND-815」。

【褲子都脫了你給我看這個？】 瞬間變冷又下雨的開工日真的滿blue的，決定分享我在過年看到的一部神奇謎片。 這部片的劇情簡單來說就是已經有論及婚嫁男朋友的女主角，被公司男同事拐走了，明明是再平常不過的謎片劇情，該片卻不曉得是在置入還是在...

Aerys Tang 發佈於 2021年2月17日 星期三
 

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／國安人事大地震！陳明通接任國安局長　國防部長也換人
iPhone限定！內建超狂「查勤秘技」　一按秒現蹤
快訊／蔡英文重新部署國安團隊　總統府17:30說明
快訊／桃園工廠大火！狂燒「化骨水」冒毒濃煙
九份停車場亂喊價「1小時500元」　市府開罰了
1000萬了！　東森幣1注翻轉人生　

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「匠人兄弟」堅持鶯歌百年永順豆皮店　限量隱藏美食網友狂敲碗！

開冰箱找點心！她才拿起...見弟弟「手寫6字」愣了　千人狂喊快吃

霸氣求老闆「保留1本刮刮樂」　他領完錢崩潰了：差點和女友分手

才剛秀百萬窗景！鄭明典再PO照喊「全員立馬疏散」　網笑：這批很純

阿里山花季「交通管制時間」出爐！搭車門票、高鐵票都打折

首批疫苗最快下週抵台！接種地點曝　莫德納安排在醫院、AZ於基層

看謎片見男女優「探討暖化」　他傻眼：褲子都脫了就這個？

鄭文燦「參觀國產疫苗廠」6月可供應！陳時中：這應該是正確

罔腰稱「人體試驗懷孕」　指揮中心「百萬網紅」羅一鈞：誇大訊息

新冠疫苗施打　陳時中：照顧民眾的防疫人員優先「無單一醫院」考量

婚後不跟長輩住？回家誰煮飯？　婆媳關係好難：我還不好意思罵她

「SM編舞師＋小栗旬親戚」登《創造營》！　free style超精準卡點…Amber喊「老師」

痛別小鬼療傷...峮峮：不要提就沒事　忍氣喘跳啦啦隊「偶爾小力一點」

金正賢直播放閃申惠善「想念我的女王」　趙花眞VS金昭容..甜選中殿：花眞抱歉惹XD

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

王大陸「環抱緊貼」李沁被罵翻：鹹豬手　凌晨急上火線回應！

想吃披薩！爛醉夫妻突攔外送員 遭拒絕竟揮拳狂吼「你強姦我」

焦凡凡過年帶婁峻碩見家人！　爺爺「站背後盯場」他緊張笑了

母租車想炫耀「沒鑰匙也可以騎」　兒崩潰狂哭阻止：妳不要騎走啦！

看到汪同伴「樹葉換肉」也想要！　黃狗咬樹枝迎接愛媽：肉肉呢？

「匠人兄弟」堅持鶯歌百年永順豆皮店　限量隱藏美食網友狂敲碗！

開冰箱找點心！她才拿起...見弟弟「手寫6字」愣了　千人狂喊快吃

霸氣求老闆「保留1本刮刮樂」　他領完錢崩潰了：差點和女友分手

才剛秀百萬窗景！鄭明典再PO照喊「全員立馬疏散」　網笑：這批很純

阿里山花季「交通管制時間」出爐！搭車門票、高鐵票都打折

首批疫苗最快下週抵台！接種地點曝　莫德納安排在醫院、AZ於基層

看謎片見男女優「探討暖化」　他傻眼：褲子都脫了就這個？

鄭文燦「參觀國產疫苗廠」6月可供應！陳時中：這應該是正確

罔腰稱「人體試驗懷孕」　指揮中心「百萬網紅」羅一鈞：誇大訊息

新冠疫苗施打　陳時中：照顧民眾的防疫人員優先「無單一醫院」考量

鴨血Q彈、吸滿麻辣湯汁！台南隱藏外帶美食　還有招牌滷肉超入味

2021「美白新品」懶人包！暗沉提亮一點都不難，學韓妞肌膚自帶光

快訊／國安人事大異動！　邱國正接國防部長、邱太三接陸委會主委

吳青峰首揭兒時「遭媽媽呼巴掌」！　「白目」原因曝光...母氣炸

錄影獨缺宋少卿...馮翊綱爆「他臉皮最厚」：最後都由我承擔

降價50-100元！日系涮涮鍋推新菜單　399元就能吃到飽

富二代被戴綠帽自殺！花4百多萬養「50萬粉Coser」　她偷情大玩SM

美國維持對陸加徵關稅　華春瑩：貿易戰沒有贏家

少女時代爆8人完整回歸「連音樂節目都上」　時間點曝光⋯SM回應了

王嘉爾不能在韓solo因為JYP！大方招攬現任偶像「到期來我公司」

比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

生活熱門新聞

童跳溜滑梯壓3歲娃　媽反應氣炸網友

初九拜天公十禁忌曝光！做錯衰整年

認識6天閃嫁丹麥男被酸！台灣太太曝奮鬥史

健身房員工婚外情！館長大過年開除人：管好老二很難？

王彩樺女兒登PTT　毒蛇鄉民推爆

送餐遇詭異雙胞胎！外送員嚇壞逃離

今晨4.8度　超強輻射冷卻攻擊19縣市

坐博愛座被嗆讓位！他「1舉動」秒讓大媽閉嘴

5星座開工後　事業運好到爆

最會冷處理分手星座TOP 5

爭鮮必點品項！網推：吃完再外帶

肝膽排石「驚魂直擊」　舌下取栓畫面曝光！黃安也找神醫嘗試

快訊／強烈冷氣團要來了！連3天探8度　今午後變天轉雨

FB大當機時好時壞　網全哀號：IG也壞了

更多熱門

相關新聞

女優改當店員！被同事認出秒丟工作

女優改當店員！被同事認出秒丟工作

美國阿肯色州的33歲女子羅娜（Lonna Wells）在疫情期間錄取新工作，前往紐波特（Newport）的墨式連鎖速食店塔可鐘（Taco Bell）就職，但不到2周就被「敬畏上帝」的基督徒同事認出曾拍攝色情電影，立刻遭到投訴並解雇。

女上尉在英核潛艦基地內拍A片上傳

女上尉在英核潛艦基地內拍A片上傳

喜馬拉雅冰川「融化速度加快1倍」　威脅全球8億人用水！

喜馬拉雅冰川「融化速度加快1倍」　威脅全球8億人用水！

冰川砸毀印度大壩　可能致災關鍵曝

冰川砸毀印度大壩　可能致災關鍵曝

美律師「會客室大戰2女囚」狂拍AV片！下場出爐

美律師「會客室大戰2女囚」狂拍AV片！下場出爐

關鍵字：

謎片A片氣候變遷氣候暖化

讀者迴響

熱門新聞

罔腰變性3年懷孕了！公開寶寶超音波照

福原愛嫁來台灣5年…要回日本了

快訊／趙小僑宣布喜訊：我懷孕了！

快訊／罔腰變性3個月秀孕照！高醫3點說法打臉

罔腰變性3年「腹腔懷孕」？醫：祝福你但不要鬼扯

罔腰沒卵沒子宮「高風險懷孕方法」曝：費用天價

高醫擬提告！罔腰懷孕「根本電影情節」

烏克蘭正妹被母逼來台灣　哽咽曝原因

台南+9屁孩「持槍」1戰7！被包起來打成豬頭

童跳溜滑梯壓3歲娃　媽反應氣炸網友

獨／罔腰秀孕照後現身高醫！淡回：肝功能抽血

2千萬勞斯萊斯撞爛　富豪車主：不修報廢了

罔腰男友回應了！

罔腰PO懷孕超音波照！「的確在子宮裡」名醫提3質疑

旗袍妹一脫黑絲襪「連續走光2次」

更多

最夯影音

更多
婚後不跟長輩住？回家誰煮飯？　婆媳關係好難：我還不好意思罵她

婚後不跟長輩住？回家誰煮飯？　婆媳關係好難：我還不好意思罵她
「SM編舞師＋小栗旬親戚」登《創造營》！　free style超精準卡點…Amber喊「老師」

「SM編舞師＋小栗旬親戚」登《創造營》！　free style超精準卡點…Amber喊「老師」

痛別小鬼療傷...峮峮：不要提就沒事　忍氣喘跳啦啦隊「偶爾小力一點」

痛別小鬼療傷...峮峮：不要提就沒事　忍氣喘跳啦啦隊「偶爾小力一點」

金正賢直播放閃申惠善「想念我的女王」　趙花眞VS金昭容..甜選中殿：花眞抱歉惹XD

金正賢直播放閃申惠善「想念我的女王」　趙花眞VS金昭容..甜選中殿：花眞抱歉惹XD

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【限時免運】東森寵物雲毛毛商城5折專區

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面