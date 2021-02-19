看謎片見男女優「探討暖化」　他傻眼：褲子都脫了就這個？

▲謎片男女優認真探討氣候變遷問題，讓網友傻眼噴笑。（圖／翻攝自臉書／Aerys Tang）



實習記者陳妙津／綜合報導

謎片也要懂環保？有網友近日表示，自己看了一部神奇謎片，男女優還花了15分鐘，認真探討「全球暖化議題」，讓他傻眼又好笑，忍不住截圖分享，大呼「我的天我到底看了什麼？」文章一出讓不少網友看了也噴笑，搞笑表示「我需要網址！為了研究氣候變遷問題」。

男網友Aerys Tang表示，過年期間在家看了一部神奇謎片，劇情簡單說起來是一位與男友論及婚嫁的女主角被男同事「拐走了」，但該片卻不知道是在置入還是認真什麼，「硬是把公司的背景定義得很清楚是太陽能板製造公司，前面還特別花了十五分鐘左右的時間讓公司同事在聊暖化的事。」

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▲女主角最後就跟和她一樣關心氣候變遷的男同事跑了。（圖／翻攝自臉書／Aerys Tang）

原PO表示，劇情發展為在銷售電動汽車公司上班的男友不但不把「減碳」當一回事，還嘲弄女主角減碳的決心，讓女主角最後跟她一樣關心氣候變遷的男同事跑了，讓他忍不住搞笑直呼「褲子都脫了你給我看這個？」

文章PO出後，網友們看了也紛紛噴笑，「特斯拉的置入？」、「環保的顏色是綠色，帽子的顏色也是綠色」、「我倒是很佩服男女優要記這麽多專有名詞，還要帶入感情，而且裡面還有討論儲能綠能跟氫能的主張，我的媽啊！」、「真是個很好合理化穿少一點的理由..」、「只是剛好想關心一下全球氣候變遷議題」。也有熱心網友貼上圖片，提供謎片番號，「HND-815」。