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女優改當俏店員！遭同事一眼認出「演過色情片」　工作慘丟

▲▼美國阿肯色州的33歲女子羅娜（Lonna Wells）自稱因拍過A片被快餐店解雇。（圖／翻攝自Facebook／Lonna Wells）

▲美國阿肯色州的33歲女子羅娜（Lonna Wells）自稱因拍過A片被快餐店解僱。（圖／翻攝自Facebook／Lonna Wells）

記者吳美依／綜合外電報導

美國阿肯色州的33歲女子羅娜（Lonna Wells）在疫情期間錄取新工作，前往紐波特（Newport）的墨式連鎖速食店塔可鐘（Taco Bell）就職，但不到2周就被「敬畏上帝」的基督徒同事認出曾拍攝色情電影，立刻遭到投訴並解僱。

《每日野獸》、《紐約每日新聞》等外媒報導，羅娜曾在PornHub演出成人電影，二度被提名擁有「成人奧斯卡」美譽的AVN獎（AVN Award），為了避免染疫放棄原職，轉換跑道投入服務業，未料某天早上打卡前卻突然接到經理電話，當場被解僱，「我開始大哭。我不知道是因為心煩、生氣，或是兩者都有一點」。

羅娜表示，她面試時對於上一份工作完全坦承、從未掩飾，上班也總是勤奮工作9小時不休息，必要時甚至加班，而同事卻利用宗教與基督教，將成人產業汙名化，甚至指控她「就像站在得來速窗口的撒旦」，「他們認為，我在這裡工作對於生意有害，也讓我知道有人投訴了」。

儘管如此，塔可鐘事後卻發布聲明表示，羅娜是因為違反店內「政策與程序」才被解僱，「來自多元背景與經驗的所有成員都很歡迎加入塔可鐘大家庭。」

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