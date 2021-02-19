鎖定2022！不讓民進黨單獨過半　台灣基進宣示每選區將派人參戰



▲台灣基進中央高雄黨部19日舉行新春團拜 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

台灣基進中央高雄黨部19日舉行新春團拜，由黨主席陳奕齊與高雄黨部主委李欣翰主持儀式，同時宣示本黨年度展望。李欣翰指出，在2022的選戰佈局中，台灣基進也將在高雄每一選區推派出黨籍候選人，也回應民進黨高雄市黨部主委趙天麟，認為高雄需要的不只是民進黨單獨過半，而是本土派的大過半。

台灣基進於2018年參戰市議員選舉時，一共推派出5位候選人，但5人最後都落敗，2022年決定捲土重來。台灣基進中央高雄黨部19日舉行新春團拜，由黨主席陳奕齊與高雄黨部主委李欣翰主持儀式，主委李欣翰也宣示，在2022的高雄市議員選戰佈局中，台灣基進將在每一選區推派出候選人。

高雄黨部主委李欣翰表示，經過最後籌備預計近期會公布人選，其中包含「罷韓四君子」中的張博洋、台灣基進黨組織部主任李雨蓁，都將確定參選，李表示，現在就是在培養年輕人，提升能力，不是為了參選而參選。

李欣翰也回應民進黨高雄黨部主委趙天麟，高雄需要的不只是民進黨單獨過半，而是本土派的大過半。讓具有本土意識的政黨與候選人能夠進入議會，打造本土執政與本土監督的雙引擎，才是對高雄人更好的決定。

▲台灣基進黨主席陳奕齊 。（圖／記者洪靖宜攝）

針對自家立委陳柏惟正面臨罷免危機，台灣基進黨主席陳奕齊也提到，由於過去韓國瑜在高雄被成功罷免，導致韓粉在全台各地發起報復性的罷免行動，只為謀取國民黨個人利益，而傷害了台灣人民，不只讓市民深受其擾，也是在為我們的下一代樹立不良的民主示範。他呼籲韓粉應該停止非理性的動員，勿再挑起市民間的仇恨，並且回歸民主機制。如果韓家軍對於韓國瑜被罷免感到不滿，覺得韓國瑜受到委屈想打抱不平，歡迎到高雄推派候選人競選，透過候選人間的能力來做對抗，台灣基進絕對會正面迎戰。

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