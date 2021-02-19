直銷女vs.刀客擂台戰！她工作室包包放21萬貨　口罩男衝入亮刀

▲陌生男子闖進女子的工作室恐嚇取財，最後只有搶走裝有保健食品的手提包。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄湖內區發生一起強盜案，18日中午約12點，一名陌生男子無故闖進54歲的楊姓女子的工作室，並隨手拿起放在桌上的水果刀，恐嚇女子交出財物，雙方拉扯過程中，男子的口罩被楊女扯下，他雖急著逃跑，但仍硬搶走楊女的一只手提包，劫走裡頭價值約21萬元的500多包保健食品，警方調閱監視器鎖定逃逸路線，當晚7點將人逮捕。

警方指出，被害的楊姓女子表示，事發當下她在工作室內用餐，突然一名穿黑色的陌生男子闖入，對方還隨手拿起放在桌上的水果刀恐嚇要求交出財物，楊女不肯就範與嫌犯爆發拉扯，過程中意外扯下對方的口罩，男子疑擔心身份曝光，搶走楊女的手提包後拔腿狂奔逃逸。

▲陌生男子闖進女子的工作室恐嚇取財，最後只有搶走裝有保健食品的手提包。（圖／記者黃子倩翻攝）

被搶走的包包內，有楊女做直銷販售的500多包保健食品、價值近21萬，事後警方調閱周邊監視器分工進行地毯式搜索，鎖定一名年約51歲的鄭姓男子涉有重嫌，並於同日晚間7點將人緝獲到案，據了解，鄭男無業，因缺錢花用、鋌而走險犯案，全案訊問後依強盜罪移送橋頭地檢署偵辦。

湖內警分局表示，對於他人財物萬萬不可有非分之想，民眾如不幸遇到歹徒行搶，當下則應保持冷靜，並詳記歹徒特徵、車號與逃逸路線。

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