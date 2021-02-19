高雄打卡點「大港橋」無船隻通行　遭疑「空轉表演」給遊客看



▲高雄大港橋。（資料圖／ETtoday記者攝）

記者洪靖宜／高雄報導

春節假期間，駁二周邊人潮爆滿，尤其去年7月6日開剛啟用的大港橋，是高雄全台首座會水平旋轉的橋，整座橋採用白色系坐落在港邊，成為遊客必拍的新打卡景點，更讓駁二與蓬萊商港區的步行時間由半小時減為3分鐘，不過台灣基進黨組織部主任李雨蓁質疑，半年來大港橋「空轉」表演給遊客看的，「自己設計的橋自己不給船過，豈不怪哉？」

▲李雨蓁呼籲讓大港橋發揮設計功能 。（圖／翻攝李雨蓁 Lí Ú-chin臉書）

台灣基進黨組織部主任李雨蓁提出，這座斥資3.2億元，在市港合作下由港務公司監造的橋樑，還不止人行功能，更可旋轉開閉，讓第三船渠的船隻進出，實測全開時間約5分鐘。然而，在大港橋開通之際，港務公司便發函禁止公務船以外船舶進入第三船渠西側至末端水域，就算公務船也需港務公司專案同意，使得大港橋內水域淨空，失去港口功能。

李雨蓁質疑，去年大港橋開幕後，已有輿論與民代質疑港務公司的規範不合理，但港務公司強調限制是「為考量大港橋西側水域船舶航行安全」，也同意「考量船舶進出需求，通盤檢討大港橋每天旋轉開啟次數與時間」。然而，半年過去，目前除了開閉秀以外，仍然未見船隻進出。據他們了解，不論公民營業者均樂意配合大港橋開放時段進出，但半年來都被港務公司公文擋下，「自己設計的橋自己不給船過，豈不怪哉？」

李雨蓁認為，過去第三船渠西側也有愛之船、文化遊艇、民間遊港船的碼頭，船隻航行安全根本不成問題，只需遵守橋樑旋轉時之淨空與航道規範，就可順暢航行。旋轉橋的目的就是要讓船隻進出，而不是「空轉」表演給遊客看的。只有橋在轉，遊客根本不知道蓋這座橋的本意為何。呼籲港務公司放棄官僚本位，先開放業者申請，再來統一規劃航線通行時段，屆時大港橋的開閉秀搭配船舶進出，遊客也能搭船體驗大港橋開閉，才能更了解這座橋的重要性。

台灣港務公司高雄港務分公司港務處長孫暐炫表示，自去年7月啟用確實未核准任何船隻通行過大港橋，因西側水域空間有限，船隻進出開橋對行走的遊客使用上不方便，且水域空間不大，加上船隻如突故障也是考量之一，若單純觀賞橋身開合，就在東側即可。他說，未來看土開公司規畫招商需求，若有業者投資開發，有船隻停泊需求再來協調安排。

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