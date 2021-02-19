　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高雄打卡點「大港橋」無船隻通行　遭疑「空轉表演」給遊客看

▲▼高雄,旅遊,大港橋,駁二藝術特區。（圖／記者姜國輝攝）
▲高雄大港橋。（資料圖／ETtoday記者攝）

記者洪靖宜／高雄報導

春節假期間，駁二周邊人潮爆滿，尤其去年7月6日開剛啟用的大港橋，是高雄全台首座會水平旋轉的橋，整座橋採用白色系坐落在港邊，成為遊客必拍的新打卡景點，更讓駁二與蓬萊商港區的步行時間由半小時減為3分鐘，不過台灣基進黨組織部主任李雨蓁質疑，半年來大港橋「空轉」表演給遊客看的，「自己設計的橋自己不給船過，豈不怪哉？」

▲李雨蓁呼籲讓大港橋發揮設計功能 。（圖／翻攝李雨蓁 Lí Ú-chin）

▲李雨蓁呼籲讓大港橋發揮設計功能 。（圖／翻攝李雨蓁 Lí Ú-chin臉書）

台灣基進黨組織部主任李雨蓁提出，這座斥資3.2億元，在市港合作下由港務公司監造的橋樑，還不止人行功能，更可旋轉開閉，讓第三船渠的船隻進出，實測全開時間約5分鐘。然而，在大港橋開通之際，港務公司便發函禁止公務船以外船舶進入第三船渠西側至末端水域，就算公務船也需港務公司專案同意，使得大港橋內水域淨空，失去港口功能。

李雨蓁質疑，去年大港橋開幕後，已有輿論與民代質疑港務公司的規範不合理，但港務公司強調限制是「為考量大港橋西側水域船舶航行安全」，也同意「考量船舶進出需求，通盤檢討大港橋每天旋轉開啟次數與時間」。然而，半年過去，目前除了開閉秀以外，仍然未見船隻進出。據他們了解，不論公民營業者均樂意配合大港橋開放時段進出，但半年來都被港務公司公文擋下，「自己設計的橋自己不給船過，豈不怪哉？」

李雨蓁認為，過去第三船渠西側也有愛之船、文化遊艇、民間遊港船的碼頭，船隻航行安全根本不成問題，只需遵守橋樑旋轉時之淨空與航道規範，就可順暢航行。旋轉橋的目的就是要讓船隻進出，而不是「空轉」表演給遊客看的。只有橋在轉，遊客根本不知道蓋這座橋的本意為何。呼籲港務公司放棄官僚本位，先開放業者申請，再來統一規劃航線通行時段，屆時大港橋的開閉秀搭配船舶進出，遊客也能搭船體驗大港橋開閉，才能更了解這座橋的重要性。

台灣港務公司高雄港務分公司港務處長孫暐炫表示，自去年7月啟用確實未核准任何船隻通行過大港橋，因西側水域空間有限，船隻進出開橋對行走的遊客使用上不方便，且水域空間不大，加上船隻如突故障也是考量之一，若單純觀賞橋身開合，就在東側即可。他說，未來看土開公司規畫招商需求，若有業者投資開發，有船隻停泊需求再來協調安排。

時間對我們來說完全沒用！

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／萬里駱駝峰釣客躺地休息　「躺太久」民眾一探：死了
罔腰再掀衣PO「凸肚床照」　 虛弱曝現況：回診單一堆
叔叔竟大吃姊妹丼！　弟弟見這幕嚇到關門
罔腰懷孕　婦產科醫學會驚：如果真的應是世界首例
機車群停等紅燈遭撞！噴飛1樓高　1死1重傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

何志偉嗆韓國瑜「假消息之王」：回家好好吃豬腳麵線「麥岔啦」

保全單日站崗22小時、連上24天沒加班費　慣老闆下場曝光

指南客運司機單月加班101小時　「慣老闆7度違規」新北重罰75萬

行政立法挨批溝通不足　蘇貞昌開議前再與民進黨立委餐敘

鎖定2022！不讓民進黨單獨過半　台灣基進宣示每選區將派人參戰

高雄打卡點「大港橋」無船隻通行　遭疑「空轉表演」給遊客看

北市去年勞檢重罰「慣老闆」逾1億　南山人壽蟬聯榜首、台鐵也入列

【3分鐘存基金】月月都能穩穩數鈔票　你就該這麼做！

江啟臣獲選《時代》未來人物　鈕則勳：國民黨改革成現在進行式

緩頰吳斯懷「CHINA」爭議　陳玉珍：別含沙射影抹紅他

婚後不跟長輩住？回家誰煮飯？　婆媳關係好難：我還不好意思罵她

「SM編舞師＋小栗旬親戚」登《創造營》！　free style超精準卡點…Amber喊「老師」

痛別小鬼療傷...峮峮：不要提就沒事　忍氣喘跳啦啦隊「偶爾小力一點」

金正賢直播放閃申惠善「想念我的女王」　趙花眞VS金昭容..甜選中殿：花眞抱歉惹XD

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

王大陸「環抱緊貼」李沁被罵翻：鹹豬手　凌晨急上火線回應！

想吃披薩！爛醉夫妻突攔外送員 遭拒絕竟揮拳狂吼「你強姦我」

焦凡凡過年帶婁峻碩見家人！　爺爺「站背後盯場」他緊張笑了

母租車想炫耀「沒鑰匙也可以騎」　兒崩潰狂哭阻止：妳不要騎走啦！

看到汪同伴「樹葉換肉」也想要！　黃狗咬樹枝迎接愛媽：肉肉呢？

何志偉嗆韓國瑜「假消息之王」：回家好好吃豬腳麵線「麥岔啦」

保全單日站崗22小時、連上24天沒加班費　慣老闆下場曝光

指南客運司機單月加班101小時　「慣老闆7度違規」新北重罰75萬

行政立法挨批溝通不足　蘇貞昌開議前再與民進黨立委餐敘

鎖定2022！不讓民進黨單獨過半　台灣基進宣示每選區將派人參戰

高雄打卡點「大港橋」無船隻通行　遭疑「空轉表演」給遊客看

北市去年勞檢重罰「慣老闆」逾1億　南山人壽蟬聯榜首、台鐵也入列

【3分鐘存基金】月月都能穩穩數鈔票　你就該這麼做！

江啟臣獲選《時代》未來人物　鈕則勳：國民黨改革成現在進行式

緩頰吳斯懷「CHINA」爭議　陳玉珍：別含沙射影抹紅他

春節沒人！獨臂大盜不手軟「新北狂偷9店」　犯罪筆記本首曝光

秋冬專案「邊境嚴管延續」　陳時中：雙鐵開放飲食、自由座下週揭曉

日本出現新變異病毒！傳恐降疫苗效力　指揮中心回應了

馬念先遭歹徒挾持！　被車輾過「全身卡車底」畫面超驚險

刀傷小弟收押！台南命案檢警拘提6人到案　多人在逃擴大追捕

超夯「狗狗幣」是什麼？央行小編說給你聽

為救人被熊群拖走！飼育員慘遭「活撕分屍」吞肚　遊客近距離目睹

工地施工驚見「1男7女合葬墓」　專家看後大喊：快挖！

酒後砸知名茶行、酒店！高雄男疑遭「私刑」斷手腳　還被法官判刑

楊志良稱「任內有簽協議可買陸疫苗」　陳時中反駁了！

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

政治熱門新聞

2名水電工忘申請舊制退休金　退休6年後追回194萬

《文化高雄》用簡體字　文化局：尊重視覺設計師　請讓藝術歸藝術

買疫苗遭阻！孫大千列陳時中5大問題

舊制退休金忘了領！60歲老翁突然領到138萬大紅包

彭文正控蔡英文817萬票疑點　中選會嚴正駁斥：不可能作票！

快訊／擬選澎湖縣長？　馬公市長葉竹林閃電宣布退出國民黨

集資18萬！徐弘庭實測刮刮樂結果曝光

莊瑞雄直言「江啟臣慘了」：你們的立委吳斯懷台灣、中國分不清

快訊／「台版死神」墜毀台東　中科院證實：控制系統異常釀迫降撞樹

怒轟蔡英文政治追殺馬英九　韓國瑜嘆：被置之死地的台灣民主

馬英九喊話考慮大陸疫苗　苗博雅神比喻網友讚爆

圖／呂謦煒：高雄文化局2月刊物封面用簡體字

北市去年勞檢開罰逾1億　南山人壽被罰最多

海巡署艦艇增TAIWAN字樣　蘇氣曝擔憂

更多熱門

相關新聞

獨／罔腰秀孕照後現身高醫！淡回：肝功能抽血

獨／罔腰秀孕照後現身高醫！淡回：肝功能抽血

網紅「罔腰」18日在IG上PO出露肚照，還附上高醫檢驗單和超音波照，可看到寶寶已經12周明顯成型，她寫道：「最近不太跟朋友出門的原因，準備閉關。」引起網友譁然，質疑她沒有子宮如何能懷孕？而她PO出的檢驗單顯示，就醫地點就在高醫，稍早院方也出面駁斥，並無罔腰在院內婦產科就醫紀錄。對此，罔腰也親自回應了！

直銷女vs.刀客擂台戰！她工作室包包放21萬貨

直銷女vs.刀客擂台戰！她工作室包包放21萬貨

高醫擬提告！罔腰懷孕「根本電影情節」

高醫擬提告！罔腰懷孕「根本電影情節」

快訊／罔腰變性3個月秀孕照！高醫3點說法打臉

快訊／罔腰變性3個月秀孕照！高醫3點說法打臉

13天2起校園霸凌扯密室審問　高教產砲轟

13天2起校園霸凌扯密室審問　高教產砲轟

關鍵字：

大港橋高雄

讀者迴響

熱門新聞

罔腰變性3年懷孕了！公開寶寶超音波照

福原愛嫁來台灣5年…要回日本了

快訊／趙小僑宣布喜訊：我懷孕了！

快訊／罔腰變性3個月秀孕照！高醫3點說法打臉

罔腰變性3年「腹腔懷孕」？醫：祝福你但不要鬼扯

罔腰沒卵沒子宮「高風險懷孕方法」曝：費用天價

烏克蘭正妹被母逼來台灣　哽咽曝原因

高醫擬提告！罔腰懷孕「根本電影情節」

台南+9屁孩「持槍」1戰7！被包起來打成豬頭

童跳溜滑梯壓3歲娃　媽反應氣炸網友

獨／罔腰秀孕照後現身高醫！淡回：肝功能抽血

2千萬勞斯萊斯撞爛　富豪車主：不修報廢了

女星2年花光百萬存款！　認進演藝圈是錯誤

賓客「與新娘嗨舞」下秒遭撞飛！畫面曝

罔腰PO懷孕超音波照！「的確在子宮裡」名醫提3質疑

更多

最夯影音

更多
婚後不跟長輩住？回家誰煮飯？　婆媳關係好難：我還不好意思罵她

婚後不跟長輩住？回家誰煮飯？　婆媳關係好難：我還不好意思罵她
「SM編舞師＋小栗旬親戚」登《創造營》！　free style超精準卡點…Amber喊「老師」

「SM編舞師＋小栗旬親戚」登《創造營》！　free style超精準卡點…Amber喊「老師」

痛別小鬼療傷...峮峮：不要提就沒事　忍氣喘跳啦啦隊「偶爾小力一點」

痛別小鬼療傷...峮峮：不要提就沒事　忍氣喘跳啦啦隊「偶爾小力一點」

金正賢直播放閃申惠善「想念我的女王」　趙花眞VS金昭容..甜選中殿：花眞抱歉惹XD

金正賢直播放閃申惠善「想念我的女王」　趙花眞VS金昭容..甜選中殿：花眞抱歉惹XD

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【限時免運】東森寵物雲毛毛商城5折專區

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面