南韓疫情又生變！今再增561例新冠確診...專家憂：恐再掀大流行

▲南韓總統文在寅18日前往全羅北道群山市，造訪新冠疫苗注射器工廠。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府才剛鬆綁防疫措施不久，新冠肺炎（COVID-19）疫情好不容易稍微趨緩，卻又開始再次迎來「復發」的跡象，單日新增病例連續維持5、600多人，加上先前春節連假，各種返鄉人潮與私人聚會使民眾放鬆對於防疫的警戒心，在各大工廠開始出現規模較大、感染人數達百人以上的群聚感染。對此，當局與專家擔心，不久的未來恐將迎來第4波全國性大流行。

根據《韓聯社》報導，截至19日0時為止，南韓今（19）日上午9時30分共通報561起新增病例，其中533例為境內感染、28例為境外移入，同時新增6例死亡。目前南韓共累計86128例確診、1550例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增396例（首爾佔177例、京畿道佔182例、仁川佔37例）；慶尚北道新增22例；忠清南道新增21例；忠清北道新增18例；釜山新增16例；蔚山新增12例；大邱、全羅南道各新增10例；慶尚南道新增9例；江原道新增5例；大田新增4例；光州、全羅北道、濟州島各新增3例；世宗新增1例。

從主要群聚感染案例來看，首爾市龍山區順天鄉大學首爾醫院追蹤接觸者過程中新增31人染疫，共累計171例；首爾市城東區漢陽大學醫院累計110例；京畿道南楊州市某塑膠製造工廠累計123例；忠清南道牙山市Kiturami熱水器工廠確診者遍及全國，至少累計149例以上。

國務總理丁世均（정세균）於19日上午召開中央災難安全對策本部會議時表示，春節連假以後的疫情變化可謂不尋常，大部分集中在大型醫院、勞工聚集的工廠與家族聚會，「專家警告，若不及時控管疫情變化，恐怕將迎來最糟糕的情況！」

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