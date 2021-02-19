帶頭砸知名茶行、酒店！高雄男疑遭「私刑」斷手腳　還被法官判刑

▲蘇姓男子酒後砸酒店，交保後疑遭人私刑打斷手腳，下場出爐。（圖／地方中心）

記者陳韻如／高雄報導

高雄三名區知名茶行及酒店2020年9月底遭砸，其中涉嫌滋事的蘇姓主嫌落網交保後，疑似被人押到彰化山區「私刑」，手腳慘被打斷，但他事後卻表示，自己是為了對整件事情負責，才叫朋友打傷自己，沒打算提告。至於滋事部分，高雄地院近日依妨害秩序罪判蘇男5個月徒刑，得易科罰金。

回顧案情，33歲的蘇男2020年9月29日凌晨夥同李姓、宋姓友人，持棍棒砸酒店，而警方到場開槍威嚇，並將3人逮捕。豈料，一個多小時後，又有一群曾台南來的惡煞跑到三民區知名茶行，並持棍棒砸毀黃姓負責人的車輛，接著再度前往酒店鬧事。事後包含蘇姓男子在內，警方一共逮補了10多人。

然而，蘇男在被交保之後，卻疑似遭人押到彰化山區「私刑」，全身傷痕累累，就連手腳都被打斷。不過，警方事後找到蘇男後，他卻供稱，是因對於自己酒後的行為感到自責，也對引發紛亂而不安，才叫朋友拿球棒打傷自己，因此沒打算提告。

至於蘇男帶頭滋事的部分，高雄地院審理後認為，蘇男等人犯行明確，因此皆依攜帶兇器在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪，判處3個月至8個月不等的徒刑。全案可上訴。

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