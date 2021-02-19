深藏隧道中的「426密碼」！基隆劉銘傳隧道整修中　年底將重見天日

▲陳靜萍視察劉銘傳隧道整修工程。（圖／基隆市文化局長陳靜萍提供）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市定古蹟「劉銘傳隧道」（又稱獅球嶺隧道）是台灣首座鐵路隧道，也是目前留存唯一清治時期的隧道，但僅使用了7年7個月就被日本人嫌難用而停用，就此走入歷史。由於隧道內部有部分坍方、風化滲水嚴重，基隆市府2019年動工修復，還在修復過程中發現了傳說中的「426公分差」，長約235公尺的隧道就有七段材質交錯的建造形式，也見證了百年前的施工的艱辛。

文化局長陳靜萍在臉書發文表示，在歷史課本或清宮劇中才能出現「劉銘傳」的名字，在基隆、台灣頭、台灣第一座鐵路隧道，就叫劉銘傳隧道，「現在正如火如荼地進行修復中，若一切順利，我想今年底就可以重見天日。」

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新春開工第二天，陳靜萍前往拜年並視察，她視察完畢後表示，這個長約235公尺卻有七段材質交錯的建造形式，見證了百年前的施工的艱辛，「走到中段時，我們看到了傳說中的『426公分差』的交會點。」

陳靜萍提到，當年沒有google，定位也不準確，且因南北兩側同時動工，猜測因測量技術不精準，挖到中央時才發現並非平順形成弧形，南北兩端高度相差了426公分，在經過修正後，才讓兩端正確銜接，而當時清代台灣首任巡撫劉銘傳更在南口親自題字「曠宇天開」，看得到他勵精圖治的企圖心。

然而，這座耗費30個月趕造出來的隧道，卻被日本人嫌難用，最後另闢竹仔嶺隧道，也就此結束了它短短7年7個月的壽命。

由於隧道內部有部分地區坍方、風化滲水嚴重，10多年前封閉後，基隆市府就著手調查研究規劃整修，而在歷經中央審查等重重關卡，終於在2019年動工整修，目前已修復為目標，未來也將朝向鐵道文化園區方向規劃。

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