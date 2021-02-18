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台南市自駕公車沙崙線　民眾試乘踴躍即將額滿

▲台南市自駕公車「沙崙智慧綠能科學城循環線」於2月4日起至2月26日開放6日試乘活動，首3日所有班次即迅速預約額滿，其他日期名額有限請儘速報名。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市自駕公車「沙崙智慧綠能科學城循環線」於2月4日起至2月26日開放6日試乘活動，首3日所有班次即迅速預約額滿，其他日期名額有限請儘速報名。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市自駕公車「沙崙智慧綠能科學城循環線」於2月4日起至2月26日開放6日試乘活動，首3日所有班次即迅速預約額滿，其他日期剩餘班次名額有限，有興趣的民眾儘速報名。

交通局長王銘德說，自駕公車自2月4日起開放民眾體驗試乘，感謝市民朋友的預約搭乘，其中許多家長趁著寒假期間帶著小孩前來體驗未來科技的創新，搭乘民眾的反應相當良好給予很多肯定，並非常感謝試乘民眾給予的意見反應與回饋，後續將進一步針對問題加以改善。本階段開放沙崙線試乘，預計3月開放南科線試乘體驗，未來將徵求客運業者接手營運，以成為一般公車路線收費載客為目標。

公共運輸處處長吳俁之表示，目前各班次名額所剩不多，歡迎有興趣的民眾儘快預約，並配合政府防疫措施，參與試乘活動請全程配戴口罩，並請於發車前15分鐘完成報到，上車前請出示預約確認信，倘當日班次還有名額即開放現場民眾搭乘，每班次上限15個名額且不開放站立。

這次試乘路線中途不開放民眾上、下車，全程含手動、自駕全程共約3.9 公里，自高鐵台南站出發後，沿歸仁大道、歸仁十三路、高發三路、大武路一、二段、高鐵一路、歸仁十二路再回到高鐵台南站，乘車時間約20分鐘。

沙崙線試乘體驗採取「網路預約報名」制，全程免費搭乘，試乘活動日期僅剩110年2月19、25-26日（星期四、星期五）共3日，每日10班次，自上午9時30分至下午3時，每30分鐘1班次（不含中午），各班次名額所剩不多，另報到與乘車地點為配合高鐵台南站無障礙設施啟用改為2號出口之客運轉運站第3月台，活動預約網址為https://bit.ly/3a6tsyz，或可上交通局首頁輪播訊息內連結報名網頁查詢。

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