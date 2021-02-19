最猛情人節禮物！機師設計「愛心飛行路線」　載女友上天看美景

▲加拿大機師與女友在空中過情人節。（圖／翻攝自推特／@blakecrosby）

記者葉睿涵／綜合報導

許多情侶都會在情人節悉心準備禮物，希望能給伴侶一個驚喜。但加拿大機師克羅斯比（Blake Crosby）的情人節禮物我們可能學不來，因為他給女友的禮物竟是駕駛一架小型飛機，載著女友在多倫多上空飛出愛心路線。

綜合《星島日報》與加拿大網路媒體blogTO報導，克羅斯比表示，「因為我們不能出去吃一頓豐盛的晚餐，所以我決定嘗試一些不一樣的東西，讓她乘坐飛機在城市里四處轉轉。不同於常規的老城之旅，我想帶她繞著加拿大國家電視塔（CN Tower）繞幾圈，我也決定讓這趟旅程更俗氣一些，飛出一個心形。」

克羅斯比在推特上詳細介紹了他的飛行計劃與過程，他首先使用飛行員常用的飛行計劃工具ForeFlight來計劃行程，並在朋友的協助下，與多倫多的航空交通管制員聯繫，以避開加拿大機場的繁忙時段。

克羅斯比也指出，他的這趟飛行也和其他飛行一樣事先提交了申請，「我是一個無可救藥的浪漫主義者，所以我將路線的長度設計為114海里（Nautical mile，用於航海或航空的長度單位，通常等於1.852公里），而出發時間則是14點14分。我也小心避開機場管制區。」

克羅斯比在推特寫道，「我和貝卡（女友）一起享受了這次飛行，我們拍了不少這座城市和安大略湖的照片。我想，在大家都被困在流行病中的時候，我們都需要一點愛。」

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