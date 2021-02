德州雪災！參議員爽搭機度假被罵翻　「緊急返鄉」道歉了

▲德州大雪狂襲之際,當地參議員克魯茲卻在飛機上被拍到,即將前往墨西哥度假。(圖/翻攝自推特/@JustSunnyAgain)

記者張寧倢/編譯

美國德州在酷寒肆虐之下暴雪成災,造成數十萬戶停電停水,16人罹難。德州參議員克魯茲(Ted Cruz)卻被拍到帶著妻小飛往墨西哥坎昆(Cancun)度假,還解釋自己只是想當個好爸爸,遭到網友嚴厲撻伐。克魯茲18日晚間緊急回國,並透過記者道歉認錯,但針對惡毒批評蔓延,他希望大家能互相尊重。

根據CNN報導,德州共和黨參議員克魯茲先前受訪稱,因為孩子學校停課,向他要求去旅行,但自己在度假期間一直都有關心災情,「我想做個好爸爸,我昨晚和她們一起飛去(坎昆),今天下午就飛回來了。」而這個說法,網友卻不買單,仍然持續批評他棄德州人而去,推特上更流傳許多迷因哏圖。

克魯茲於18日晚間,結束了這段飽受批評的旅行,回到休士頓家中。他向記者表示,自己幾乎是在坐上飛機的第一秒就後悔了,一方面想盡為人父之道,一方面他也對德州人有責任,飛往坎昆顯然是個錯誤,事後看來,他不會再這麼做了,「坦白說,當這麼多德州人受傷之際離開,感覺不太對,所以我改了機票,搭上最早的一班飛機回來。」

此外,克魯茲也表示,雖然理解人們為何生氣,但推特、媒體上遍布著惡毒刻薄的言論,「老實說,我認為這對雙方來說都是不幸的,每個人都應該尊重、禮貌地對待彼此,特別是在這樣的危機時刻,更要努力理解彼此。」

根據《紐約時報》報導,克魯茲的妻子幾天前曾在通訊軟體的群組中詢問,「有人可以或是想要離開一周嗎?我們可能會去坎昆,會是直航飛機,還有酒店。」而《泰晤士報》也指出,克魯茲妻子曾說,他們家的房子極冷,有其他人建議她可以去旅行,直到周日再回來德州。

據知情人士指出,連克魯茲的高級助理也對這趟旅行毫不知情,直到他現身機場的照片在網路上被瘋傳之後,辦公室才開始動起來,導致幕僚數小時內都無法給出解釋。報導稱,克魯茲15日才在電台訪問中呼籲民眾,不要冒險出門,「保護家人的安全,待在家裡並擁抱孩子。」

