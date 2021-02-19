王彩樺女兒登PTT表特版　毒蛇鄉民「推到紅爆」：有前5趴的水準！

▲藝人王彩樺大女兒黃于庭。（圖／翻攝王彩樺-台灣濱崎步臉書／下同）

記者黃君翰／綜合報導

「台灣濱崎步」藝人王彩樺2002年與老公黃品文結婚，婚後育有2名女兒，昨（18）日有網友將大女兒黃于庭照片轉發上PTT，意外獲得毒蛇鄉民一面倒讚譽「前5趴的水準了」，甚至1秒轉變稱謂狗腿大喊「媽，把您女兒嫁給我吧！」

網友18日下午在PTT表特板（Beauty）發文，標題開門見山寫下5個字「王彩樺女兒」，內文同樣言簡意賅，除了6字「大女兒黃于庭」簡述身分外，附上從臉書精選的9張照片。

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照片貼出後才短短半天時間，就得到嚴格鄉民「推爆」的榮耀，讚美留言佔了絕大多數，「五官碾壓各大網紅」、「彩樺姊有缺女婿嗎」、「很漂亮欸！跟媽媽年輕時不同型的正」、「好可愛」、「岳母我不想努力了」。

不過也有些網友認為媽媽王彩樺外貌完全不輸，甚至更勝一籌，「覺得媽媽年輕時比她漂亮」、「王彩樺我一直都可以」、「彩樺到現在都還很漂亮啊」、「好看但是我還是覺得彩樺姊比較正」。

▲王彩樺帶著女兒吃RAW慶生，得到米其林二星大師江振城親的服務。

王彩樺近期化身曬女狂魔，昨日在臉書上分享2則幫女兒過生日的貼文，先是到米其林2星餐廳RAW吃飯，由名廚江振城操刀服務，「今晚我與小公主的約會，好療癒好幸福的餐點，真好吃」；晚間備上大蛋糕，送上真誠祝福，「親愛的姊姊生日快樂，祝福妳健康平安快樂，愛妳的媽媽。」

本站新聞〈「韓星級正妹」出沒信義區百貨！ 靠櫃試妝曝是「絕美17歲星二代」〉報導，王彩樺過年期間帶女兒到信義區百貨逛街試妝，大女兒臉上擦上薄透粉底，眼睛再化上淡淡的粉紫色眼影，讓一雙大眼睛更具電力，配上空靈的空氣瀏海，整個人宛如仙女下凡。她看了相當自豪，「真心覺得，我女兒可以當平面模特兒了，怎麼拍怎麼漂亮，哈哈我這媽真的是自我感覺良好！」