台南兇殺案衍生復仇案件！　小弟闖角頭老家砸車撒冥紙...檢警拘5煞

▲蔡男住處前車輛遭黑衣人毀損。（圖／讀者提供，下同）



記者林悅、邱茀濱／台南報導

台南安平兇殺案竟衍生出後續的尋仇案件，王姓死者一群友人18日凌晨出動「快打部隊」到蔡姓男子老家大鬧，不僅撞凹透天厝的鐵門，還砸毀停在外頭的各1輛汽、機車，並在現場灑落一地的冥紙。目前，警方已帶回5名涉案人，且依照妨害秩序罪嫌送辦。

日前在安平區當街被砍死的王姓男子，背後主謀疑似是正在逃亡的蔡姓男子，而目前也傳出道上已發出尋仇令。18日凌晨，仇家鎖定了蔡男位在公學路的老家，一群黑衣人在四周灑落一地的冥紙，並砸毀外頭車輛，還闖進去叫囂「敢殺人就出來面對」，復仇意味明顯。

台南市警三分局接獲報案後，火速趕到現場，但涉案人早已逃竄一空。不過，事後警方調閱監視器畫面，發現共有7部以報紙遮蔽車牌之車輛涉案，目前已追查帶回5名涉案人，都依刑法妨害秩序罪嫌先送辦，並報請檢察官聲押犯嫌。

警方呼籲，安平兇殺案已進入司法程序，針對此滋擾事件會積極介入防範，並主動追緝雙方涉案人到案，以儘快消弭此一道上紛爭，若再有尋仇行為一定究辦。

▲▼台南市公學路凌晨發生民眾毀損車輛及敲擊鐵門滋擾案，警方循線查獲5名涉案人。（圖／記者林悅翻攝）



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