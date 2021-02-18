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視察中興國小校舍暨停車場工程　林右昌：提供孩子美術館級校園

▲視察中興國小校舍暨停車場工程 林右昌：提供孩子美術館級校園。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲視察中興國小校舍暨停車場工程，林右昌：提供孩子美術館級校園。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市信義區中興國小進行「老舊校舍改建暨停車場新建工程」，目前工程進度57.92%，較預定進度超前1.17%，預計2021年底完工啟用，市長林右昌18日步行視察工區，期許如質如期完工，提供孩子美術館級新穎校園空間，並改善周邊社區生活環境。

林右昌指出，中興國小老舊校舍改建暨停車場新建工程，得到「2020國家卓越建設獎」最佳規劃設計類特別獎，未來將是一座美術館級校園，提供新穎校園空間給孩子，並規劃有汽車及機車停車位；完工後，會成為「以校園為核心」環境改善計畫的另一個新起點。

▲視察中興國小校舍暨停車場工程 林右昌：提供孩子美術館級校園。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲中興國小老舊校舍改建暨停車場新建工程，得到「2020國家卓越建設獎」最佳規劃設計類特別獎。

林右昌表示，工程同時把旁邊圍牆與校園空間整合，把老舊圍牆、高低差且雜亂環境一併整理，可解決以往消防車無法進入，造成當地居民生命財產威脅，一舉數得，讓校園空間與社區環境整合在一起。

教育處表示，除提供師生嶄新安全校舍，更突破校地限制，新設百米跑道與環狀散步空間、二樓到一樓的大型溜滑梯，新建停車場解決學校及社區停車位不足的問題，完善規劃將讓學校成為社區中心。

▲視察中興國小校舍暨停車場工程 林右昌：提供孩子美術館級校園。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市府團隊積極爭取教育部國小及幼兒園新建校舍經費1.6億元，加上市府投入1.5億元，合計總經費3.1億元。

基隆市府團隊積極爭取教育部國小及幼兒園新建校舍經費1.6億元，加上市府投入1.5億元，合計總經費3.1億元，拆除使用逾五十年的三棟老舊校舍，配合校舍改建合併進行停車場新建，新建校舍將有普通教室、階梯教室、舞蹈教室等嶄新40間教室和活動場域，供師生多元化學習，另規劃120個汽車停車格和95個機車停車格，提供學校師長停車，也可作為家長臨停接送使用，並供來體育館運動的民眾停車空間。

基隆市政府表示，這項工程於2019年6月中開工，榮獲「2020國家卓越建設獎」最佳規劃設計類特別獎，預計2021年底完工後，除師生將有嶄新校舍、操場、停車場及開放空間可運用，民眾更有便捷生活連結網絡，無論校園景觀或城市面貌，逐漸蛻變再生，呈現美麗新風貌。

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