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社會 社會焦點 保障人權

亂放煙火！基隆外木山火燒山畫面曝　網肉搜揪「抖音有真凶」

記者黃翊婷／綜合報導

基隆市外木山湖海路17日發生火燒山事件，火勢一度不斷延燒，幸好經過消防人員灌救，已經將大火撲滅。基隆市議員張秉鈞同日晚間在臉書PO出大火影片，直指「真正犯錯的是放煙火造成火燒山的人」，會督促警方盡快找出肇事者。

在短短15秒的影片中，只見橘紅色的熊熊大火照亮夜空，火勢相當猛烈，加上現場強風助長，一度造成大火延燒。基隆市議員張秉鈞在臉書PO文中提到，事發地點位於外木山湖海路附近，所幸經過消防人員灌救，大火已經撲滅，也沒有造成人員傷亡。

基隆外木山火燒山。（圖／翻攝自Facebook／基隆市議員張秉鈞）

▼▲現場火勢猛烈。（圖／翻攝自Facebook／基隆市議員張秉鈞，下同）

基隆外木山火燒山。（圖／翻攝自Facebook／基隆市議員張秉鈞）

張秉鈞坦言，春節期間不少民眾都會放煙火、鞭炮慶祝，這2、3天的確有接到民眾陳情，說外木山附近有人在放煙火，擔心會釀成火災，沒想到17日晚間真的發生火燒山事件，由於該地點鄰近山邊，真的不適合放煙火，後續會督促警方，盡快找出肇事者，「真正犯錯的是放煙火造成火燒山的人」。

網友們也紛紛在文章底下留言痛批，「好恐怖」、「這樣很危險」、「火燒山很嚴重，不是很懂幸災樂禍的心態」；甚至有網友肉搜出疑似放煙火的人，並聲稱凶手就在抖音。不過，詳細的案情以及造成火燒山的原因，警方目前仍在調查當中。

▼張秉鈞曾接獲民眾陳情，得知近2、3天有人在外木山附近放煙火。

基隆外木山火燒山。（圖／翻攝自Facebook／基隆市議員張秉鈞）

▼網友留言聲稱，抖音上有疑似造成火燒山的人。

基隆外木山火燒山。（圖／翻攝自Facebook／基隆市議員張秉鈞）

更新➡️ #火勢已完成撲滅 #為避免焦點模糊已進行消音 #找出肇事者並避免再次發生才是重點 外木山湖海路發生火燒山，民眾請勿靠近，避免發生意外。 #鄰靠山邊不適合民眾放煙火 #警消人員辛苦了 #感謝現場的民眾提供影片 ➡️ 張秉鈞 張錦煌 陳瓊茹

張秉鈞。最認真發佈於 2021年2月17日 星期三

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