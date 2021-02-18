▲林右昌視察基隆轉運站工程，親率市府團隊為頂棚首支鋼柱鎖螺栓。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌18日下午率領副市長林永發、秘書長黃駿逸，以及市府觀光及城市行銷處長曾姿雯、交通處長蘇先知等人，前往基隆轉運站工地視察，並率領市府團隊一同為候車頂棚首支鋼柱吊裝組立鎖固螺栓。林右昌強調，轉運站將使基隆跟首都生活圈更加緊密結合，轉運站與國門廣場工程更代表國家門戶的蛻變更新。

林右昌強調，轉運站不只是為了基隆到台北的通勤族，更是要讓基隆市成為現代化且進步的城市，因此整合了市公車以及國道、省道客運、火車，還有未來的捷運，基隆轉運站不僅會讓市民通勤更為便利，也讓基隆跟大台北首都生活圈整合在一起。

▲轉運站不只是為了基隆到台北的通勤族，更是要讓基隆市成為現代化且進步的城市。

林右昌表示，為了因應未來的需求，包括進出東西岸郵輪的旅客、西岸會展旅運智慧大樓的商辦運輸需求，以及更多將要進駐基隆的產業人口，現在就必須預作準備，因此基隆轉運站共計配置13席國道客運月台，比現在增加更多運輸量能。

林右昌指出，除了翻轉基隆的轉運站工程，自3月起還有國門廣場工程，基隆市的心臟地區將會有大幅轉變，過去台灣包括鐵路、國道及港口建設或現代化，都是從基隆開始，基隆轉運站跟國門廣場工程，代表國家門戶的蛻變更新，對於台灣城市建設也具有指標意義。

▲基隆轉運站從地區型轉運設施提升為國際級公共建築，更讓基隆市成為現代化且進步的城市。

觀光及城市行銷處曾姿雯處長表示，基隆轉運站從地區型轉運設施提升為國際級公共建築，為因應基隆市多雨氣候，並改善轉乘服務品質，特以一個挑高的大型頂棚銜接新轉運站與舊火車站，候車頂棚結構設計結合鋼材與木材，長寬高分別為82、20、15公尺，工區一共有16支鋼柱，分兩階段施工，先吊裝完成鋼柱下半部的直立段，再吊裝鋼柱上半部的弧形段；至於其他工區也正在同步趕工中，舊火車站工區已完成結構補強及鋼板內灌注環氧樹脂，室內也搭設完成施工架，同步趕工中。

基隆轉運站工程基地位於市區交通樞紐，主體為2層樓建築物，配置國道客運停靠月台13席、市公車月台12席、候車大廳、旅客服務中心附屬設施、戶外花園、電梯及廁所等；而基隆舊火車站重塑後，會跟基隆轉運站大頂棚融合成為基隆轉運站的一部分，完工後將委由民間企業進行營運管理，目前營運廠商的招標工作也在同步進行中。

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