網紅「先拿到三倍券」挨告？486先生聲明：扭曲事實並檢舉

▲486先生去年在臉書po文，被網友質疑提前拿到三倍券，涉嫌偽造有價證券。（圖／翻攝自Facebook／486先生）

記者曾筠淇／綜合報導

網紅486先生（陳延昶）去年因PO出三倍券照片而遭檢舉涉嫌偽造有價證券，今（18）日就有網友發文表示自己正是檢舉人，提到「的確有一些和政府合作的網紅有拿到三倍券的樣張。」對此，486先生稍早也在臉書上聲明，「該則貼文旨在提醒國人使用三倍券促進國內經濟，所P之圖與實際券面尺寸截然不同」，公司也未拿到樣張。

政府去年7月推出「振興消費券」刺激民眾消費，藝人吳宗憲在三倍券上路前表示自己不會去申請，因為手續繁雜「搞得太麻煩了。」486先生隔天（7月13日）就在臉書上PO出手拿三倍券的照片回嗆，「憲哥別灰心，真的很簡單，連阿婆都會！」

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由於三倍券7月15日才正式上路，因此就有網友質疑為何486先生可以提前2天拍照發文，「為什麼政府還沒發放三倍券，你就有？」雖然486先生當時就回應照片是P過的，但網友仍不買單，直接檢舉告發486先生涉嫌偽造有價證券。

▲網友自稱接獲調查局通知，過去有網紅拿到政府提供的振興三倍券樣張。（圖／翻攝自Dcard）

今（18）日一名自稱檢舉486先生的網友在Dcard上發文指出，調查局過了半年才致電給他，表明486先生沒有偽造有價證券，「他說的確有一些和政府合作的網紅有拿到三倍券的樣張，至於486先生有沒有拿到他不能透露。」

稍早，486先生就在臉書上發布聲明，強調P圖只是為了呼籲國人使用三倍券，「所P之圖與實際券面尺寸截然不同，然有部分民眾刻意扭曲事實並檢舉」，現在已經證明並非事實，公司也從未拿過樣張。

▲486先生發布聲明。（圖／翻攝自Facebook／486先生）

據了解，法務部調查局的確在接獲檢舉後，由經濟犯罪防制處發交外勤單位進行調查，日前因查無偽造有價證券的事證，無犯罪嫌疑，已經結案；由於本案源於民眾具名檢舉，調查局也已將結果告知檢舉人。但調查局澄清，僅告知結果，未說明調查內容。

486先生公關人員也說明，該照片確實是公司美術人員參照新聞公布的相關三倍券樣圖後，後製P上的，可以輕易看出486先生手上拿的三倍券大小與後來實際發出的並不相同。

486團購公開聲明：



在此公開回應有關日前P圖呼籲國人使用三倍券乙事。



該則貼文旨在提醒國人使用三倍券促進國內經濟，所P之圖與實際券面尺寸截然不同。然有部分民眾刻意扭曲事實並檢舉，已證明並非事實，本公司也從未拿到樣張。



為免被不實報導，特此聲明。