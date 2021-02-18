台灣要買「3千萬劑」新冠疫苗！一張圖看「到貨時間、保護力、副作用」

▲各國陸續開打新冠肺炎疫苗，中央流行疫情指揮中心預計購買3000萬劑。（圖／路透）

生活中心／綜合報導

各國陸續開打新冠肺炎疫苗，中央流行疫情指揮中心也預計購買3000萬劑，分別從國際購買、COVAX（疫苗全球取得機制）和國內廠商，國際購買有牛津AZ疫苗1,000萬劑、莫德納（Moderna）505萬劑，COVAX分配到的476萬劑和國內廠商1,000萬劑。另外，之前被攔截的輝瑞BNT疫苗，今也傳出好消息，承諾會提供疫苗給台灣。

在COVAX分配上，首批20幾萬劑AZ，最快2月底會到貨，預計3月可開始施打，另外分配到476萬劑，預計2～6月到貨。在國際購買方面，目前牛津AZ的1000萬劑，預計5～6月到貨，莫德納（Moderna）505萬劑預計5至6月間分批到貨，分送22縣市儲存。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國內的國產疫苗則有3家，包括聯亞生技、國光生技和高端疫苗，指揮官陳時中也透露，已和其中一家進入二期的疫苗的廠達成共識，簽訂500萬劑和另外500萬劑開口合約。外傳該廠就是聯亞，但陳時中今未證實，僅說「不方便公開。」

▲指揮中心預計購買3千萬劑，分別從國際購買、COVAX和國內廠商。（圖／新聞中心製）※點圖放大

而在防護力和副作用上，根據外電報導，莫德納疫苗和輝瑞BNT第三期臨床試驗防護力打94%～95%，AZ則是70%，值得注意的是，AZ疫苗接種時間不同，防護力有差，但通常在接種第1劑42天之後，會有防疫效果。不過由於變異病毒頻傳，以南非變異病毒來看，有消息傳出，疫苗對變異病毒保護力大大降低，南非也已暫停施打。另外，根據藥廠公布的報告來看，施打疫苗後的副作用，少數人會出現疲憊、頭痛、施打處疼痛等。

外界也相當關心疫苗何時會抵達台灣？指揮中心今在記者會透露，疫苗是由運送端安排，COVAX有委託機構做整體安排，預計下週可能會有進展。