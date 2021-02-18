開車昏迷駛入稻田！腦動脈瘤：無聲不定時炸彈　破裂前毫無徵兆

▲醫師許晉譯表示，抽菸的病人一定要戒菸，從自我健康管理開始預防動脈瘤，降低動脈瘤產生的風險。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

大年初三發生一起讓人訝異的交通意外，一台轎車駛入池上伯朗大道旁的田裡，而且後來就醫之後親屬出面說明，這不是普通的交通事故，駕駛疑似腦部「動脈瘤」破裂導致昏迷才失事。花蓮慈濟醫院高齡整合照護科主治醫師許晉譯表示，動脈瘤，又被稱為腦部無聲的不定時炸彈，大多數的人，在腦動脈瘤破裂的前一刻，一點預兆、一點感覺都沒有。

動脈瘤最主要形成的原因有兩個，第一個就是「血管壁相對脆弱」。許晉譯醫師表示，血管脆弱的原因，有可能是先天的基因問題；至於後天的原因通常跟動脈硬化有關，動脈硬化又跟抽菸、高血壓、糖尿病、高血脂、高齡等等相關。而第二個原因就是「失控的高血壓造成血管向外突出」。從另外一個角度來看，即使患者因為年紀大或者血管壁相對比較脆弱，只要把血壓好好控制，其實形成動脈瘤的風險會下降很多。

▲動脈瘤好發的族群。

動脈瘤的好發年齡約在50-60歲的中年時期，好發族群則是三高慢性病患者，尤其是有抽菸習慣的人，抽菸與動脈瘤的形成有高度相關性，建議三高慢性病患者要戒菸，來避免這個有多重危害性的隱形殺手。另外，血管長期處於發炎狀態者，例如某些自體免疫疾病的患者，血管壁相對較為脆弱；還有有動脈瘤家族史的人，特別是一等親之內，通常代表血管壁的某些彈性因子可能有問題，需要特別注意有沒有這類疾病的可能。

▲腦動脈瘤破裂的前一刻，一點預兆、一點感覺都沒有，又被稱為腦部無聲的不定時炸彈。

有動脈瘤不代表一定會破裂。決定動脈瘤是否破裂的因素有很多，動脈瘤的大小、形狀、位置、血壓是否有控制，是否有戒菸等等，都是影響動脈瘤破裂的關鍵因素。平均來說，每100位動脈瘤患者，大約每年會有1位患者有動脈瘤破裂的情形。所以說，如果控制得好，動脈瘤破裂的風險其實並沒有想像中的那麼高。但是這不代表可以忽視這顆「炸彈」！許晉譯醫師強調，動脈瘤患者可以考慮，以觀察跟控制危險因子為主的保守治療，也可以選擇栓塞或是夾除等積極治療，不過不管什麼治療方式，都需要透過專業醫師評估，千萬不可以在發現動脈瘤後，就拒絕跟醫師討論後續的處置方針與策略。

▲核磁共振以及電腦斷層血管攝影可以有機會提早發現腦動脈瘤。

由於多數的動脈瘤都沒有症狀，如果真的非常擔心自己是否有動脈瘤的問題，可以透過健康檢查的方式去進行評估，有機會提早發現。目前有效的檢查方法，有核磁共振以及電腦斷層血管攝影這兩種。因前者不需要打顯影劑的關係，大多數人會選擇前者去進行檢測。目前臨床證據只有支持少數高風險的患者，去接受以篩檢為目的動脈瘤檢測。例如，一等親內有動脈瘤病史或者有蜘蛛膜下腔出血病史者、有主動脈瘤或者主動脈窄縮，以及有多囊腎病史或家族病史者，都屬於罹患動脈瘤的高風險者。

有動脈瘤的病人，大部分都沒有症狀，只有少數人有頭痛或者複視的症狀發生，但從臨床結果來看，動脈瘤破裂多半會造成非常嚴重的結果，會有頭部劇痛的症狀甚至是昏迷死亡，許晉譯醫師表示，民眾平常要保持規律的的生活作息、多運動維持血管彈性，有三高疾病的慢性患者要特別注意控制高血壓，而抽菸的病人，強烈建議一定要戒菸，從自我健康管理開始預防動脈瘤，降低動脈瘤產生的風險。真的發現有動脈瘤的出現，也一定要與專業醫師討論，分析可能會遭遇的狀況，仔細評估後，再接受後續的治療計畫。

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