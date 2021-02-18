取得輝瑞疫苗BNT釋善意　陳時中 ：希望完成原本500萬劑合約

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

台灣採購輝瑞／BNT疫苗卡關，德國BNT表態將向台灣提供新冠肺炎疫苗。指揮中心指揮官陳時中今日表示相當歡迎，BNT主動表達這樣善意，「我們希望本來合約能繼續把它完成」。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（17）日透露台灣原本向BNT直接洽購500萬劑輝瑞／BNT疫苗，合約簽訂在即但卻受「外力介入」被攔截。

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根據指揮中心去年12月30日發布新聞稿說明，我方洽購COVID-19疫苗總計近2,000萬劑，包含COVAX約476萬劑、AstraZeneca疫苗1,000萬劑及另一家洽談中。這一家洽談中正是BNT疫苗，當時陳時中曾一度表示即將簽約，後來又坦言談判延遲。

陳時中昨揭露期間內幕，「當時是直接跟BNT談，那時候新聞稿都準備好了，500萬劑原本要來了，講出來之後，有人就不希望台灣太高興，就被攔截下來了」。

《路透社》今日最新報導指出，BNT於當地時間17日晚間發出信件聲明指出，「BNT致力於幫助終結全球疫情大流行。我們打算向台灣提供我們的疫苗，作為全球承諾的一部分，相關討論正在進行中」，該公司未來將更新最新進度。

陳時中說明，本來上次合約就已經幾乎要完成，雙方達成共識，只是合約送過去還有相關問題要研究導致延宕，BNT主動表達這樣善意，我們希望本來合約能繼續把它完成，劑量和原來合約相同。

至於是否還需透過大中華總代理上海復星採購，陳時中表示，先前BNT最後合約已經簽了，只是等他們簽回來，希望跟BNT能直接達成商業上的疫苗購買簽署。