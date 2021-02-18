128.3億養豬產業轉型怎麼花？　逾40億肉品冷鏈升級花費最多

▲農委會推動「養豬產業全面轉型升級並建構肉品冷鏈示範體系」。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者黃巈禾／台北報導

因應萊豬進口，農委會18日在行政院會報告「養豬產業全面轉型升級並建構肉品冷鏈示範體系」產業輔導方案，政府將投入128.3億元，農委會已規劃8大產業輔導策略，將於4年內積極輔導國內養豬產業全面轉型升級，其中以推動屠宰場現代化及肉品冷鏈升級40.16億元，佔8大策略中花費最多。

4年中程計畫總經費為128.3億元，並規劃8大產業輔導策略，一、投入33億元保障豬農收益穩定產銷，藉由源頭調節和總量管理讓國內豬價維持在合理的區間 (65-80元/公斤)。

二、投入8億元實施豬隻死亡強制保險，增加保費的補助方式，達到降低農民經營的風險，500頭以下保險費全額補助，501頭以上依規模級距各加碼1成保險補助，110年5月1日起50公斤以上死亡豬隻理賠金額為加額1頭300元。

三、投入5.8億元策略性拓銷出口台灣豬，有5項作法，（1）積極協商出口檢疫條件與市場准入程序（2）建構出口國家隊，加強海外參展拓展通路（3）提供外銷獎勵補助(依陸空運/地區/品項)（4）以穩定國內產銷為主，策略性出口為輔（5）出口成長率達20%以上。

四、投入40.16億元推動屠宰場現代化及肉品冷鏈升級，有4項作法，（1）輔導豬隻屠宰場階段性導入HACCP（2）中央畜產會設立屠宰冷凍廠，建立調節量能及外銷示範點（3）補助屠體運輸車輛溫控設備，累計達1,800輛（4）賡續推動傳統肉攤溫控升級。

五、投入34.81億元輔導養豬場現代化轉型升級，有4項作法，（1）補助豬舍更新、新式設施(含污染防治與資源再利用)及自動化省工設備，補助比率為1/2，累計達2,572場以上（2）專案農貸3年免息補貼，降低資金負擔（3）推廣批次異地生產及精準管理達4,000場（4）平均每頭母豬年育成率增加2頭。

六、投入1億元加強國內章Q豬肉產品檢驗與查核，有2項作法，（1）增加三章一Q豬肉產品檢驗量能累計達10,000件（2）精進三章一Q豬肉產品之查核體系。

七、投入1.53億元鼓勵業者標示並使用國產畜產品，有2項作法，（1）鼓勵業者使用三章一Q國產豬肉（2）推廣國內店家及販售場所全面使用國產豬肉。

八、投入4億元多元整合行銷養豬產業，有3項作法，（1）重塑養豬優質形象，強化豬肉營養專業論述，推廣國產豬肉運用於特色美食（2）辦理台灣豬整體系列多元行銷活動（3）維繫國產豬肉9成自給率。

農委會建構肉品冷鏈示範體系，有4大目標包括，一、建構產地肉品冷鏈示範，提高產銷調節彈性，增加15%凍存量能。二、升級肉品市場附設屠宰場分切及冷藏運銷設施，冷鏈販售量增加20%。三、輔導屠宰場導入HACCP，確保肉品品質及安全，延長保存期限至少7天。四、輔導冷凍業者屠體分級制度示範，建構豬肉外銷供應鏈。

農委會強調建構肉品冷鏈體系是為了兼具防禦型策略市場區隔，以及攻擊型策略市場開發，4大重點包括，一、加強養豬產業競爭力，確保豬農收益；提升國產豬肉品質，確保消費食肉安全；推動養豬循環經濟，減少產業對環境影響；提振台灣豬肉及種原出口，拓展外銷契機。