中、日對峙釣魚台　國民黨喊話蔡英文「重申主權」：辣台妹快辣起來

▲國民黨呼籲蔡英文，向國際重申釣魚台主權。（圖／翻攝自國民黨臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

4艘中國大陸海警船16日同時停留在釣魚台（日本稱「尖閣諸島」）周遭海域，其中1艘似乎有配備大砲的武器，日本視為「侵入領海」。針對中、日雙方對峙釣魚台，國民黨17日晚間呼籲，辣台妹快點辣起來，請蔡政府向國際重申釣魚台主權。

國民黨在臉書提醒蔡政府，釣魚台列嶼主權歸屬中華民國，是毫無爭議的歷史事實，而釣魚台列嶼附近水域，也是我國漁民重要的作業地點，然而在陸日對峙過程中，蔡政府卻完全沒有積極重申釣魚台主權，甚至是駐日代表謝長廷也沒有任何實際行動。

國民黨重申，請總統蔡英文積極捍衛漁權，不要逢日必軟，政府高調的在海巡署艦隻外加塗「Taiwan」，卻不敢在釣魚台議題展現真正愛台灣、顧漁權、護主權的行動與決心，這種逢日必軟的態度，如何讓我國漁民能夠放心地前往釣魚台進行捕魚作業？

國民黨強調，民進黨政府不該自我噤聲、消極無為，而應堅持「主權在我、擱置爭議、和平互惠、共同開發」的立場，以實際行動捍衛我國的主權與漁權。同時呼籲，陸日雙方勿以武裝行動升高對立，區域和平仰賴各方的自我節制，不應該透過武裝行動來升高對立。

