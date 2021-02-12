超正檳榔西施火辣叫賣　盧小客人問「能舔腳趾嗎」..她決定重拾課本！

▲淳淳從事檳榔西施多年，她表示自己很喜歡賺錢，目前她也重拾課本回大學念書。（圖／淳淳提供）

記者黃宥寧／台北報導

檳榔西施為台灣的特有行業，為了搶客，檳榔西施會慎選「戰服」，希望擄獲客人經常光顧。從事檳榔西施11年的正妹淳淳受訪表示，經常遇很盧的客人，一直賴在店裡聊天，最誇張的是，有人在她面前裸露下體，還問她「可以舔腳趾嗎？」最近淳淳覺得「心裡空空的」，決定重拾課本，回大學拿文憑。

從1990年代開始，在南北向縱貫公路或郊區馬路上，開始出現穿著性感的檳榔西施，吸引老司機停駐購買檳榔，在過去這行業相當非常吃香，但隨著萬物皆漲唯薪資凍漲年代，檳榔西施也逐漸感受生意難做的窘境。

記者循線找到位於桃園檳榔攤一級戰區的檳榔西施淳淳，她表示自己從15歲就開始投入檳榔西施，不是因為家庭經濟困難，而是自己喜歡賺錢，因緣際會下才會接觸檳榔攤的工作。

▼淳淳走的風格屬於清純可愛，更以親切活潑擄獲許多客人的心，都指名要來找她買檳榔。（圖／淳淳提供）

現在26歲的淳淳表示，檳榔西施為了搶客，壓力其實是相當大，服裝只會一攤比一攤清涼，甚至要臨街招客，相較起來，他自己的穿著沒那麼火辣，但憑著親切笑臉迎人的態度，仍有一批死忠的顧客都會指名來找她購買。

她也透露多年來見過形形色色的人，有人會瘋狂追求，也遇到過很盧的客人，上門要找曾經在他們店上班過的小姐，甚至擋在店門口妨礙生意，「從以前到現在遇到的變態可多了，甚至遇過男客人自己玩自己下體，還問可以舔我腳趾嗎？」

但淳淳感嘆地說：「當你很努力將時間用來賺錢時，你會突然有一刻覺得心裡空空的」，所以她選擇重拾課本回校園，覺得自己就像擱淺的魚回到水裡，突然「活了起來」，畢竟自己當「社會人士」已經有點久，對於可以重新回到校園唸書她感到非常開心。

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