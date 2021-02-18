金融OL遭高層「辦公室性侵」　含淚忍住：不然就會被開除

▲舉報信一。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

推特帳戶「曹山石」日前發布了一則關於「深圳證券業協會副會長被女下屬舉報性侵犯」的推文，配圖為舉報信全文。舉報人張露稱，深圳證券業協會常務副會長兼秘書長、深圳證監局監管幹部李鵬言語挑逗，包括「妳身上哪裡最好看」、「妳幫我按摩一下」等，更逼迫女下屬和他在辦公室發生性關係。

據《鳳凰網財經》報導，該舉報信題為《關於實名舉報深圳市證券業協會常務副會長、深圳證監局監管幹部李鵬以辭退逼迫女下屬發生性關係的說明》，舉報信落款人「張露」，落款時間2020年10月16日。

舉報信中，舉報者張露自述碩士畢業於法國排名前五商學院，於2019年8月考入深圳市證券業協會（以下簡稱「協會」），但協會一直未與她等同批入職員工簽定勞動合同。

2020年3月中旬，張露在未犯任何合作錯誤的情況下被李鵬要求離開協會，張露予以拒絕。

▲舉報信二。（圖／翻攝自微博）

在經歷了心理、物質雙重打擊、降低工資、強制休假後，2020年5月9日，李鵬在協會辦公室逼迫張露與其發生了性關係。失身後，女方與協會簽訂了一直未簽訂的勞動合同。此後，李鵬一直與張露保持著不正當關係。

張露稱不想一錯再錯，所以在同年7月底離職，並決定實名舉報李鵬，「可是這幾天我常常失眠無法入睡，一段（度）我懷疑自己患上抑鬱症，向深圳證監局領導澄清這件事情也算是我自己心靈的一次洗滌，我希望我能夠糾正自己的人生軌道，明辨錯誤是非。」

2021年2月13日，推特帳戶「曹山石」發布舉報信全文圖片，後經微博網友轉發在網路發酵。

▲深圳證券協會副會長李鵬。（圖／翻攝自微博）

事件另一主角李鵬則表示，受到了污衊和誹謗，「我肯定我有冤。」他說，在過去半年裡，舉報信已經在深圳證監局的訊問下幾易其稿；自己也是第一次看到舉報信原文，目前仍歸屬於深圳證監局。

對此，深圳證監局紀委表示，此前已收到相關舉報，並立即啟動了核查，目前核查正在進行中。據悉，去年10月李鵬已被免去協會秘書長職務，不再主持協會日常工作。