台灣會被美國「功能性晾在一邊」　陸學者分析台美局勢

▲外界預料，拜登上台後，中美關係將較川普時期穩定。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾俊豪／綜合報導

針對拜登上台後的中美、台美以及兩岸關係，廈門大學台灣研究院院長李鵬指出，雖然台灣當局不斷自我催眠，聲稱拜登時期的台美關係不會變，「但實際上他們都很清楚，拜登時期的美台關係一定不會像川普時期那樣，台灣當局見獵心喜，想要火中取栗不會那麼順利。」

李鵬日前接受中評社專訪，文章在14日刊出。在美國對台方面，李鵬認為，拜登政府的台海政策與川普最大的區別在於「冒險性」會降低，「可預見性」會更高，「拜登政府上台後，雖然還是會強調對台灣的所謂承諾，也會繼續強化與台灣的政治安全關係，但不至於像川普時期那樣明目張膽和毫無顧慮。」

他認為，至少在堅持一個中國政策和不支持台獨這兩個核心問題上，拜登政府的政策立場相對清楚，繼續在台灣問題維持戰略模糊也是拜登團隊的主流看法，「如果拜登團隊在兩個核心問題問題上回到川普之前歷屆美國政府的原有立場，台海地區就不至於出現中美兩國都不願意看到的局面。」

至於美台關係，李鵬認為，雖然台灣當局不斷自我催眠，聲稱拜登時期的台美關係不會變，「但實際上他們都很清楚，拜登時期的美台關係一定不會像川普時期那樣，台灣當局見獵心喜，想要火中取栗不會那麼順利。」

他表示，主要因為拜登要優先處理內部疫情、經濟等問題，「在這樣的情況下，台灣像川普時期那樣被利用的價值大大降低，被『選擇性遺忘』和『功能性晾在一邊』是可以預見的事實，美國對台政策『說得多做得少』、『口惠而實不至』將更加明顯，蔡英文當局自欺欺人也會越來越難以自圓其說。」