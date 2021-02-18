客人「超酸200字」羞辱外送員：放好就滾　做這行就甘願點

▲客人點餐後，傳訊警告外送員：「餐點掛門把，放好就滾」。（圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

一名外送員在臉書社團「爆怨2公社」表示，他日前在工作送餐到一半，突然收到客戶長達200多字的訊息，對方開頭先要求他「餐點送上樓，掛在門把上面」，接著就開嗆「放好，就滾，林北不想看到你們這些外送的」、「做外送就甘願點」等侮辱字眼，讓他看了非常傻眼。

原PO貼出的截圖可以看見，客戶開頭就說「請移動您尊貴腳步送上樓，並將餐點掛門把上，並以電鈴告知抵達」、「如果樓下門沒開，直接按電鈴就好，導航XX路走到底，沒有很難」，接著開始狂酸「如果不會看地圖，就考慮轉行吧……，除非你很閒想吃官司，已經有人被告了，切勿以身試法。」

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▲原PO送餐到一半，收到客戶200多字超狂訊息。（圖／翻攝自爆怨公社）

客戶還嗆他就只是做外送的，自己選擇的職業就要認命，「乖乖送餐，放好，就滾，林北不想看到你們這些外送的」、「狂按電鈴的就準備吃刑責吧，不想被告就乖乖照做，俺時間非常多，做外送就甘願點，態度好點」。

原PO收到訊息後非常傻眼，更感嘆「不是每次都說，台灣最美的風景是人嗎」、「為什麼（我）要接受到這樣的侮辱及恐嚇」、「請問我們外送員就不是人嗎，我真的不懂。」

文章曝光後立刻引發網友熱議，有人說「不想被告，就乖乖照做，這句話你就可以反告了吧」、「列黑名單，反告對方侮辱」、「討厭外送員就不要叫外送啊，雙標仔喔」、「為什麼可以這麼跩，越看越火大」、「沒水準的東西，到底囂張什麼啊」。也有人好奇「他可以告什麼」、「按電鈴是想告啥啊。」