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顧住院阿嬤兩天！孫女「返家洗澡」半小時趕回　被羞辱罵：破X掰

▲▼阿嬤。▲（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友昨日在醫院病房目睹，刷新三觀的離譜經過，孫女照顧隔壁床的阿嬤2天，只不過返家洗澡、換裝，不到半小時又趕回醫院，結果老人家竟破口大罵，用惡毒言語羞辱她，讓旁觀的她氣得跳出來反擊。

女網友在爆怨公社提到，昨天下午，隔壁床阿嬤的孫女跟護理師說，想要回家洗澡洗頭，大概40分鐘內會返回，「之後我看看時間15:17，才過半小時就趕回來了。」

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傻眼的是，阿嬤不是關心外面會不會冷，孫女有沒有穿保暖，開口第一句話竟是，「妳是跑去哪裡？丟我在這裡去哪騷（台語）。」聞言，孫女連忙解釋，是看她睡著了，趁空檔回家梳洗。

怎料，老人家完全聽不進去，繼續怒譙「不用找藉口，不知道是不是去找男人，破X掰！」一席話讓隔壁床的她忍無可忍，插嘴道「阿嬤，妳怎麼這樣罵妳孫女，太難聽了吧！這兩天她怎麼照顧妳的，我們其他人都看在眼裡，她才離開不到半小時，難道都不用整理自己嗎？她又不是機器人！有多少人羨慕生病了自己的親人在旁親力親為的照顧，妳卻像在罵狗一樣，一點都不知道要感謝。」

然而，阿嬤一點歉意也沒有，反而砲火全開「我她阿嬤欸，我是長輩欸，我要感謝什麼？沒有我會有他老北會有她嗎？小賊~妳不要來管我家的事情，一點禮貌都沒有，妳也這樣對妳媽媽嗎，呷霸太閒，哩造啦！」

▲ 健保給付病床,病床,電動病床,健保病房。（圖／記者林世文攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林世文攝）

事後，孫女在門口走廊跟她道歉與道謝，「對不起，我們不應該影響你們，很謝謝妳替我說話。」而她也忍不住提醒，認為有時候不該愚孝，就算是長輩也要適可而止。

對此，孫女無奈表示，阿嬤年紀大了，又行動不便，所以才想說別跟她計較，而父母也不知這個情形，因為阿嬤在他們面前，不會這樣對待她。

網友們看完也不禁感嘆，「這種家庭很多」、「這個女孩前途無量」、「還好我阿嬤不會這樣，不然就放著讓她自生自滅」、「這年紀的很多還是有重男輕女的觀念...真的感覺很差」、「一點口德都沒有，遲早會有報應」、「如果孫女懂得反擊，阿嬤就不敢這樣了」。

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