聯合國憂緬甸軍隊「進城殺戮」抗議者　斷網第3天恐爆最大衝突

▲緬甸實質民意領袖翁山蘇姬被捕。(圖/路透)

文/中央社日內瓦16日綜合外電報導

緬甸發生軍事政變後,街頭持續出現抗議活動,聯合國的緬甸特別報告員今天發出嚴峻警告,稱緬甸的暴力衝突情勢可能升高。

緬甸軍事將領2月1日罷黜並拘捕國務資政、實質領導人翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)後,切斷境內網路,緬甸已連續第3天與外界斷絕聯繫。

Soldiers & Police are doing violence to innocent Citizens in Mandalay!

They start shooting & insult people who are protesting peacefully. They also use slingshot into ppl who're watching from their houses. Even the man with no uniform using gun!



WE ARE NOT SAFE #Feb15Coup pic.twitter.com/NVSuYlYwcq