聯合國憂緬甸軍隊「進城殺戮」抗議者　斷網第3天恐爆最大衝突

▲緬甸實質民意領袖翁山蘇姬被捕。（圖／路透）

文／中央社日內瓦16日綜合外電報導

緬甸發生軍事政變後，街頭持續出現抗議活動，聯合國的緬甸特別報告員今天發出嚴峻警告，稱緬甸的暴力衝突情勢可能升高。

緬甸軍事將領2月1日罷黜並拘捕國務資政、實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）後，切斷境內網路，緬甸已連續第3天與外界斷絕聯繫。

Soldiers & Police are doing violence to innocent Citizens in Mandalay!

They start shooting & insult people who are protesting peacefully. They also use slingshot into ppl who're watching from their houses. Even the man with no uniform using gun!



WE ARE NOT SAFE #Feb15Coup pic.twitter.com/NVSuYlYwcq — We dun need Dictatorship we want DKS Solo Album (@DandanieMyanmar) February 15, 2021

法新社報導，聯合國特使安德魯斯（Tom Andrews）警告，反政變抗議人士今天預計將跟前幾天一樣，繼續再度於大城市集結。

他說：「我擔心緬甸今天可能爆發規模更大的暴力衝突，可能會是軍方2月1日非法接管政府以來之最。」

安德魯斯在聲明中說，隨著抗議群眾在商業樞紐仰光群聚，他已「接獲訊息指出，有軍人從外地進駐的情形，至少仰光是如此」。

On 16.2.2021, in the afternoon, soldiers in police uniform shot at the unarmed peaceful protesters with firearms several times in Myaungmya Township, Ayeyarwady Region, Myanmar. #SaveMyanmar pic.twitter.com/qhjK9nvmZY — lyan lian (@lyanlianNate) February 16, 2021

他說：「過去，這類軍隊調動過後都會發生大規模殺戮、失蹤與拘捕事件。」

他說：「民眾大規模抗議加上軍隊整合，這兩項發展讓我非常害怕，擔心軍隊即將對緬甸人民犯下更嚴重的罪行。」

安德魯斯說，他也聽聞針對翁山蘇姬與遭罷黜總統溫敏（Win Myint）的秘密審訊已在本週展開，兩人預計將在3月1日的審訊中出現在視訊畫面上。

▲緬甸仰光16日群眾手持燭光，走上街頭抗議。（圖／路透）

安德魯斯呼籲國際社會向緬甸將領施壓，「說服軍政府允許今天的集會登場，並在沒有衝突、不逮捕民眾情況下進行」。

他說，緬甸軍政府「必須立即停止打壓人民的基本自由與人權」。

他也呼籲，如果緬甸將領「持續採取暴力」，外國企業應斷絕與緬甸的關係。

翁山蘇姬的政黨在去年11月勝選，緬甸軍方聲稱選舉出現大規模舞弊，因此發動政變奪權。

更多相關新聞

►緬甸軍方加控翁山蘇姬第二項罪名 美方關切喊話北京加入譴責

►緬甸軍政府打壓反政變示威 連續第2晚切斷網路

►外交部：緬甸政變網路消息真假難辨 華航2月有2救援班機返台

聽Podcast掌握美選及國際局勢