2022桃園市長選戰　藍營議長邱奕勝接地氣「拚20萬連署」

▲2022桃園市長選戰，藍營議長邱奕勝(左一) 証實展開「邱奕勝之友會」連署。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園市長選舉，藍營議長邱奕勝17日於農曆年後上班第一天，證實支持者已在農曆年期間展開「邱奕勝之友會」連署，目標連署人數是20萬人，連署迄今年5月底，先由宗親、社團與支持他的議員發動連署，展現其「接地氣」的實力。

▲適值疫期，市議會採以走動式團拜賀年。（圖／記者楊淑媛攝）

邱奕勝直言，他從桃園地方代表會主席、議員、副議長到議長，從政超過27年，受到很多鄉親支持和期許，農曆年期間支持者即陸續在13區展開「邱奕勝之友會」連署，第一階段的連署先由宗親、社團與支持他的議員展開，黨的組織系統並未參與。被問到會請民進黨議員也加入連署？邱表示：「不敢害他們」，但是不分黨派「願意挺我都歡迎」。

▲議長邱奕勝陪同市長鄭文燦發送福袋給市議會同仁。（圖／記者楊淑媛攝）

邱奕勝表示，目前他也是國民黨桃園市黨部主委，去年黨慶活動就公開提及，國民黨人才濟濟，身為主委不能預設立場，有好的人才、願意為桃園市民服務，歡迎黨內先進提早表態參選下屆桃園市長，將尊重黨的機制和初選提名辦法。

由於適值疫期，市議會與市府今年並未舉行新春團拜活動，採以走動式團拜賀年，議員周玉琴、李家興、莊玉輝陸續亦到市議會拜年，市長鄭文燦則於11點抵市議會，由邱奕勝陪同到議會各組室辦公室發送福袋給同仁，顯示邱、鄭兩人雖不同政黨，但互動佳。

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