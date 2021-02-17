餓到皮包骨！疫情阻遊客…「失業老象」遭棄　滿身瘡「倒地等死」

▲泰國一名狠心的主人因新冠疫情影響收入來源，竟讓大象在公園中慢慢餓死。此為示意圖。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

新冠肺炎延燒全球，各國紛紛關閉旅遊景點避疫，但泰國東部春武里的昌暹公園（Chang Siam Park）卻有一頭老象卻因此差點被餓死。這只名叫坤潘（Khun Pan）的50歲雄性巨象此前一直在公園內為搭載遊客，但新冠肺炎大流行卻嚴重襲擊了旅遊業，讓這頭大象也因此失業，被棄於園中等死。

據《每日郵報》報導，當地人最近意外在昌暹公園中看到了這頭雄象的慘況。當時，飢餓難耐的坤潘已骨瘦如柴，正無力地躺在堅硬泥地上，身上長滿了瘡，象牙也因營養不良開始鬆動裂開。當地人看見牠的慘狀後頓感心酸，立刻叫來獸醫替牠治療。

當獸醫趕到現場時，他們才發現這頭餓到皮包骨的大象實在是太虛弱了，牠根本無法站起來，若是人們再晚個幾天發現牠的話，那坤潘就只能在孤獨中餓死。為了幫助坤潘站立，獸醫將一根皮帶綁在附近的大樹上，支撐起坤潘，並立刻替牠打點滴和治療傷口。

Rescuers battle to save starving elephant found 'days from death', covered in sores and with bones protruding after it was neglected at Thai tourist park closed by Covidhttps://t.co/fjenU4hUsT — Animals1st (@Animals1st) February 15, 2021

坤潘的主人裴子卡（Lee Petchkla）表示，自疫情在去年3月爆發後，旅客就被禁止到泰國度假，導致他的收入銳減，再也養不起坤潘了。他還指出，除了坤潘以外，他還有37頭大象，它們也都在掙扎求生，坤潘只是因為年紀太老，身體最弱，才會差點餓死。

裴子卡補充，「我也希望我的象群能得到妥善的照顧，但如果繼續沒有遊客的話，我也只能把牠們帶回我的村莊。」坤潘目前仍留在昌暹公園養傷，當地的熱心居民和獸醫帶了一些香蕉、甘蔗和鳳梨去探望牠，為牠補充營養。

善待動物組織（PETA）指出，人們幾十年來都一直讓這些大象受苦，好讓人類可以藉此謀取暴利，但在面對疫情時，人類卻丟下牠們，讓牠們活活餓死，人們應該將牠們送到有信譽的動物保護區去才對。PETA也呼籲人們，永遠不要支持任何利用動物來賺錢的機構，反而應該捐款給真正保護大象原生棲息地的活動和組織。

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