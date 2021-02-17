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連環殺嬰「4死9傷」！殘忍女護士優先打新冠疫苗　受害者母親怒了

▲▼嬰兒,嬰,孩童、病童、開刀、手術、早產兒。（圖／示意圖／pixabay）

▲ 艾利特殺害4名嬰兒，試圖謀殺另3名嬰兒，並對其他6名兒童造成嚴重傷害。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國連續殺人犯艾利特（Beverly Allitt）30年前擔任護士期間，59天內謀害13名兒童，導致其中4人喪命，因此被稱為「死亡天使」（Angel of Death）。然而，這名惡名昭彰的罪犯卻在優先接種新冠疫苗的名單上，令其中一名受害者母親拉柯西（Sue Laccohee）相當憤怒。

拉柯西的女兒凱蒂（Katie Phillips）僅2個月大時，艾利特為她和雙胞胎姊妹貝姬（Becky）注射過量胰島素，導致貝姬夭折。當時22歲的艾利特4度試圖以注射胰島素、鉀或悶死的方式殺害凱蒂，造成她腦部損傷、部分癱瘓及失明，須接受全天候照護。

曾任職於國民保健署（NHS）的拉柯西表示，「我希望凱蒂能擁有一切可以保護她的東西，但她還沒有。如果有人比我們更脆弱，我們不介意等待。但若把貝弗利．艾利特拉進隊伍，你就會感到懷疑。我只能猜想艾利特小姐有潛在的健康問題讓她插隊，這很煩人，但我並不驚訝。不論這些人有多麼令人反感，他們都會得到疫苗。NHS有照護的義務。」

艾莉特1991年服務於NHS管理的格蘭瑟姆和凱斯特文醫院（Grantham and Kesteven Hospital）兒童病房時，趁著只有她值班，瘋狂為13名病童注射過量的胰島素或鉀，導致4人死亡，9名倖存者有部分終生殘疾。

她被判處13項終身監禁，至少須服完30年刑期，在醫生判定她可能自殘後，被送往精神病患者居住的醫院。醫生認為她患有孟喬森症候群（Munchausen syndrome）或代理型孟喬森症候群（MSBP），導致她為了引起注意或同情心而傷害他人。

現年52歲的艾利特2018年差點死於自殘引起的敗血症，但據信已經完全康復，使得人們對她出現在接種名單上產生疑問。她和67歲連續殺人犯羅絲瑪麗（Rosemary West）、76歲戀童癖歌手格利特爾（Gary Glitter）皆已施打疫苗，與此同時，還有數百萬名脆弱的患者及警察、消防人員和教師仍在排隊等待接種。

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