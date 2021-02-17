照顧2月大男嬰才3天就窒息亡　保母餵奶後「離房煮晚餐」釀人命

▲保姆留2月大男嬰房內趴睡，造成溢奶窒息死亡，遭到檢方依法起訴。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者洪靖宜、陳韻如／高雄報導

嬰兒趴睡導致溢奶窒息死亡案件層出不窮，高雄就有一名37歲保姆受託照顧2個月大男嬰，但卻在餵奶後讓男嬰趴睡，自己則離開房間，沒想到當她再度回到房間時，男嬰就因為溢奶窒息，經送醫後仍宣告不治。高雄地檢署17日依過失致死罪將這名保姆起訴。

起訴書指出，蔡姓夫妻於2019年11月生下兒子，2020年1月11日起托育給領有合格保母人員技術士證、有多年經驗的郭姓女子（37歲），就在接手照顧男嬰的第3天即2020年1月14日下午，她剛餵完男嬰奶，將男嬰拍出嗝，並陪完1個多小時後，將男嬰放置在床上趴睡，自己則離開房間去準備晚餐。

豈料，等到郭女再回到房間時，卻發現男嬰臉部朝下，且臉色發白沒了呼吸心跳，她嚇得趕緊將男嬰翻身，並施予CPR急救，但男嬰送醫搶救後仍是不幸宣告不治。男嬰家長事後認為，郭女才受託照顧男嬰3天，卻發生此悲劇，造成一家天人永隔，認為郭女失職，最後憤而對郭女提告。

法醫事後解剖認定，男嬰是因溢奶導致窒息死亡，而郭女也坦承自己將男嬰放回床上趴睡後就離開房間。對此，檢察官認為，郭女領有保姆的合格證照，且也有多年受託照顧嬰兒的經驗，卻讓此疏失行為發生，最終於17日將郭女依過失致死罪起訴。

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