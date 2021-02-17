彰化大村6人集資買彩券　牠朝準新郎倌叫兩聲...刮中100萬！

記者唐詠絮／彰化報導

台灣彩券「2000萬超級紅包」刮刮樂買氣特別旺，大村鄉有6個好同學同事12日(初一)在炘佰樂彩券行花了3萬6千元集資買了一本18張，一人分刮3張，將在4月結婚的高姓現役軍人一刮，在第8區刮中100萬元，其他14張也中獎共3萬5千元，大家高興的歡呼果真是「娶某前生子後」，帶來滿滿的好運氣。

▲大村6人集資刮中103萬5千元。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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▲中獎人賴國隆(右)與叔叔(左)。（圖／記者唐詠絮攝）

今天其中2名中獎人賴國隆跟叔叔現身在炘佰樂彩券行，賴國隆說當天買完彩券一行人返家後，愛狗「錢錢」就走到新郎倌高姓同學旁朝他吠了2聲「汪汪」，沒想到這一汪，旺氣不斷，這18張一刮，15張全中，有1百萬，起初他們還不相信高同學真的刮出「1,000,000」，以為「100,000」，算了6個0才真正確定，更神奇的是右下角獎券號碼也是他的生日、另外14張中獎有1張1萬元、5千、2千元不等，算算共有103萬5千元。





▲愛犬「錢錢」。（圖／賴國隆提供）

而刮中100萬元的高先生今天也回到部隊上班，電訪他問他心情如何，除了高興之外「心情很淡定啦」，大家也決定，未來這筆中獎款項，扣除稅金後每人將分得10多萬元，部分用作公益，將在元宵節當天煮共餐分給村內的獨居老人跟弱勢族群。

▲炘佰樂彩券行人氣高漲。（圖／記者唐詠絮攝）

彩券行業者張百樂說，大年初一當天晚上買彩券的民眾很多，昨天台彩通知才知道他們中獎了，真的很替他們高興，今天也有許多彩迷到現場買彩券跟刮刮樂，沾沾喜氣也能中大獎。

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