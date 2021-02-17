哪縣市最旺？這2地一年開出81注頭獎　台彩曝「超會中面相」

▲過年期間不少民眾會到彩券行試試手氣。（圖／記者姚惠茹攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

過年期間不少民眾會到彩券行試試手氣，不過究竟在哪裡買、那種人更容易中頭獎呢？對此台灣彩券公司統計，去年以台北市及新北市最旺，各開出81注頭獎，而億元得主面相的共同特徵則包括大眼、大耳、橢圓臉、櫻桃小嘴及高鼻。

據《中時新聞網》報導，台灣彩券統計，去年共產生479位頭獎得主，其中台北市、新北市各開出81注頭獎，位居榜首，其次是高雄市共開出57注，台中市開出53注，桃園市也有開出46注。中獎金額方面，最高的縣市為台北市，去年頭獎總金額高達27.6億元。

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最令人好奇的是，究竟哪種面相的人最容易中億元頭獎？對此台彩指出，根據統計，外貌大多有大眼、大耳、長眉、橢圓臉、櫻桃小嘴、高鼻及高額頭等共同特質。

統計顯示，2020年億元頭獎得主以男性偏多，占了78%，年齡在落在50-58歲最多，有44%，其中有72%的血型都是O型。至於生肖則以屬羊的最多，占28%，其次是屬鼠的17%，以及屬龍、屬雞、屬豬的各占11%。

▲台中沙鹿「鑫寶金財神彩券行」。（圖／翻攝Google Maps）

台彩也透露，自第4屆公益彩券發行開始統計，發現全台最旺的彩券行，當屬位於台中市沙鹿鎮的鑫寶金財神彩券行，去年1月及10月接連開出2次大樂透頭獎，合計共開出3億多元獎金最旺，還曾分別於2015、2017、2018及2019年各開出過1注獎金達百萬的「春節大紅包」。