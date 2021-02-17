初六開工日「4習俗禁忌」！　做對「這件事」好運旺整年

▲初六這天必須大掃除，並將廁所清理乾淨。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

今（17）天是初六開工日，各行各業多在本日恢復往日營業模式，正式開工，生活重新上軌道。但今天初六開工日，是有一些民俗禁忌的喔！民俗專家提醒，初六開工記得要「送窮」，把過去一年的壞運送出家門，新的一年才會好運旺旺來。

據《民眾澎湖報》報導，初六的「6」這個數字，在數字吉凶的定義上，是屬於吉利的數字，多數店家都會選在初六開工。但初六的該遵守的習俗也是不少，總共有「四大禁忌禮俗」最好遵守。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第1，當天多數商店、公司行號與農民，都會正式開工、耕種。

第2，是家家戶戶多會選在初六這天，將過年累積的垃圾一次丟出去，即是俗稱的「送窮」，象徵把過去一年的壞運，全部送出去。

第3，是「挹肥」，也就是初六這天必須大掃除，並將廁所清理乾淨、祭拜廁所神明，把過去五天累積的髒汙，一口氣清理乾淨。

第4，初六這天是清水祖師的祭日，許多地方祖師廟多會舉行盛大的慶典，祭祀清水祖師爺。

◎民俗傳說僅供參考，勿過度迷信。

延伸閱讀

▸ 女星上完廁所「永不沖水」塞滿衛生紙 背後原因惹哭網

▸ 靈性白鵝因「一句話」氣到吐血…主人笑翻：只是想逗逗牠 網怒批：殘忍！

▸ 不讓你停！賓士女霸氣「拆車牌」 「感應器前狂比」笑翻網友