開工日搶喝1元美式、星巴克買1送1　4大超商優惠懶人包一次看

記者黃翊婷／綜合報導

今日（17日）是大年初六開工日，各大連鎖咖啡店以及4大超商相繼推出開工優惠，幫民眾提提神！星巴克、伯朗咖啡館祭出買一送一優惠，路易莎則推出寄杯優惠，限時3天一次買滿5杯，可享8折優惠；超商的部分，萊爾富有限量1元大熱美式咖啡，7-11也推CITY系列全品項任選享第2杯半價的優惠。

●星巴克

從17日當天開店起至晚上8時，購買兩杯相同容量、冰熱、口味咖啡飲品，第二杯由星巴克招待，但機場、休息區、高鐵等部分門市不配合優惠。

此外，星巴克還推出「LINE酷券」優惠，當日大杯熱那堤2杯組、大杯熱美式2杯組，享第二杯半價優惠價，不限定購買組數，只要在2月28日前兌換即可。﻿

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▲星巴克祭出買一送一優惠。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會）

●路易莎

17日起連續3天祭出寄杯優惠，飲品同品項寄5杯即可享有8折優惠，每次限購一組，沒有兌換期限，但需單獨結帳，也無法跨店兌換。

●伯朗咖啡館

伯朗咖啡館2月也在特定日期推出分享日，當天特定門市飲品享買一送一優惠，優惠日也包括春節後的開工日2月17日，民眾至店內購買飲品，不限品項任選與容量都能買一送一，結帳金額以高價品計算，但手沖咖啡、Steampunk、瓶裝飲品、啤酒不適用，且各門市提供的優惠日不同，建議先向欲前往的門市查詢，或是查詢提供2月17日優惠的門市。

▼▲路易莎、伯朗咖啡館也推出開工優惠。（圖／路易莎提供、翻攝自伯朗咖啡館官方粉絲團）

●全家

全家開工日（17日）於APP 隨買跨店取祭出1日限定優惠，包括Let’s Café「特大杯經典美式」、「中杯單品美式」全買1送1，每位會員限購一組，兌換期限至4月15日。

●7-11

7-11從17日起至3月9日連3週推出「CITY系列全品項任選享第2杯半價」優惠，包括CITY CAFE、CITY PRIMA精品咖啡、CITY PEARL珍珠飲品、CITY TEA現萃茶、精品濾掛咖啡及氮氣飲品（不含Espresso、樂冰鯊）等品項，要為上班族加油打氣。

▲7-11明起連3周推「CITY系列全品項任選享第2杯半價」優惠。（圖／業者提供）

●萊爾富

萊爾富17日於門市推出「限量1元大熱美式咖啡」，每店限量100杯，線上會員APP則同步有「Hi Café古吉精品中熱美式咖啡」只要10元銅板價，每位會員限購10杯。

另外，17日至23日再加碼於線上APP內的整買零取推出1周限定「Hi Café 古吉精品中杯美式咖啡」、「Hi Café 古吉精品中杯拿鐵咖啡」同品項買6送6。

●OK mart

OK mart初六開工日（17日）祭出「大杯莊園美式或拿鐵買6送6」。

▼萊爾富推出限量1元大熱美式咖啡。（圖／業者提供）