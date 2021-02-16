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賣腎國產車真相　國道8連撞「勞斯萊斯害的」！3次碰碰夾殺慘狀曝光

記者唐詠絮、許力方／彰化報導

國道驚傳「炸錢車禍」，16日開工日有網友曝光一張殘忍的照片，一輛要價超過2000萬元的豪車勞斯萊斯發生追撞事故，被夾殺卡在中間，車頭、尾都已嚴重損毀，車體甚至與輪胎分離，而前後還有國產車在其中，讓網友看得瑟瑟發抖直呼「一夜致負」。國道警方調查，事發於國1（中山高）北向彰化路段，且肇事的就是勞斯萊斯駕駛，撞車後造成8車連環追撞。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲勞斯萊斯在國道追撞被夾殺，全網發抖：一夜致負。（圖／翻攝「爆廢公社公開版」）

「哇靠啊！伶老師勒……中頭彩了！」網友16日下午透過臉書「爆廢公社」貼出照片，沉重地感嘆「有在要腎嗎？不是兩塊，全家出售，後車全家請節哀保重了！」原來是目擊了國道上發生追撞事故，中間的一輛看起來特別顯眼，正是大名鼎鼎破2000萬元的勞斯萊斯，讓數千人一看到抽好幾口氣，紛紛替當事人默哀「超額也不夠賠了」、「連假還是待在家」、「看到這種車我立馬遠離300公尺…寧當烏龜莫賣腎」、「這是我見過，最快變成負二代的辦法」、「國產車為什麼會想跟在勞斯萊斯後面？」、「一夜致負……」

▼國道8連撞「勞斯萊斯害的」！3次碰碰夾殺慘狀曝光。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼賣腎國產車真相　國道8連撞「勞斯萊斯害的」！3次碰碰夾殺慘狀曝光。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼賣腎國產車真相　國道8連撞「勞斯萊斯害的」！3次碰碰夾殺慘狀曝光。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼賣腎國產車真相　國道8連撞「勞斯萊斯害的」！3次碰碰夾殺慘狀曝光。（圖／記者唐詠絮翻攝）

國道警方指出，事發於16日下午1時31分，國1北向222.2公里、彰化路段，勞斯萊斯駕駛行駛於內側車道，先撞擊B車後，向前推撞C、D兩車，停於內側，而行駛於勞斯萊斯後方的E車再追撞，往右側噴飛到中線車道，內線車道後方的另一輛F車往前追撞勞斯萊斯，之後中線的G車又撞上E車，後方的H車再追撞肇事。

警方調查，這起8車追撞車禍共造成C車駕駛人頭部受傷，以及F車駕駛胸部、乘客左肩及腹部受傷，共3人受輕傷，8車駕駛酒測值均為0，至於詳細肇事原因及責任歸屬仍待進一步釐清。16日下午2時10分派遣緩撞車抵達現場警戒，並通報高公局事故處理小組於2時20分到場，一直到2時22分排除恢復通車。

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▲▼賣腎國產車真相　國道8連撞「勞斯萊斯害的」！3次碰碰夾殺慘狀曝光。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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