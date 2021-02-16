黃珊珊：我從政20年專注我該做的事　從沒刻意放消息增加曝光率

▲台北副市長黃珊珊與台北市長柯文哲。（圖／黃珊珊臉書）



記者陶本和／台北報導

近期許多媒體報導指稱，台北副市長黃珊珊被視為「柯文哲接班人」，可能年底請辭正式投入選戰。對此，黃珊珊16日透過臉書表示，都沒有人採訪過她就可以寫一大段，真的很無奈，「我從政20年，每天都專注認真做自己該做的事，從來沒有刻意放消息增加曝光率，以前如此，現在也是如此」。

黃珊珊說，以前過年時的台北市是個空城，因爲出國的、回鄉的，早早就離開台北，今年剛好相反，全台灣都不出國了，這幾天她自己開車，大白天就塞車，尤其春節假期天氣好到爆，每個宮廟滿滿都是上香求平安的人龍，很有過年的氣氛。

黃珊珊說，明天要上班了，這個過年疫情趨緩，各大景點雖然人多，但是大家都把口罩戴好戴滿，台灣人對疫情的適應與耐心，「真的令人敬佩！因為每一個戴上口罩的台灣人，保護了自己也保護了他人，我們每一個人都是防疫小尖兵」。

黃珊珊表示，這兩天她都在家裡做功課，要先把首長共識營有關台北市的未來規畫都放進腦袋裡面，也要思考並提出未來還想做跟還要做的方向，這是在台北市政府工作最大的成就感。

她也坦言，很多媒體不斷在報導選舉，很多關於她的消息，但都沒有人採訪過她就可以寫一大段，讓她很無奈，「我只想說，市政工作繁雜，認真專注都不一定做得好，更何況不認真更不可能做好！」

黃珊珊強調，自己從政20年，每天都專注認真做自己該做的事，從來沒有刻意放消息增加曝光率，以前如此，現在也是如此。

黃珊珊表示，過完年她要開始盤整台北市的長照資源與未來布建，還要繼續協調關渡平原與社子島的溝通及未來規劃，商圈與市場的精進計畫、疫苗接種、公共安全聯合稽查工作檢討等等。

她強調，工作好多、每一件都超重要，但台北並沒有停下任何腳步，台北一直都在動、一直在往前進，不知不覺每天進步一點點，等大家發現時，台北已經邁進一大步了。