2歲女童疑遭虐　家長怒：幼兒園給「4倍速」監視器畫面刁難追查

▲台南1位2歲多女童母親指控，永康區1家幼兒園老師，疑對女童不當體罰，造成女童雙手腕部線性擦傷、瘀傷，女童疑似出現創傷後壓力症候群，家長報警提告。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1位2歲多女童母親指控，永康區1家幼兒園老師，疑對女童不當體罰，造成女童雙手腕部線性擦傷、瘀傷，女童疑似出現創傷後壓力症候群，情緒極度不穩定，家長表示女童如何受傷，園方無法交代，甚至提供「4倍速」快轉影像刻意刁難勘驗；家長已驗傷提告要追查真相。

據女童母親指出，警方向幼兒園調閱監視器，該幼兒園竟拷貝「4倍速」的快轉影像畫面給警方，快轉畫面根本無法勘驗還原真相。園方還辯稱，監視器設定錄影的速度就是4倍速，但家長詢問其他監視器廠商，廠商表示，不可能設定4倍速來錄影，原設定都是正常速度在錄影，家長強烈質疑幼兒園欲掩蓋真相，家長請警方協助，要求幼兒園提供正常速度監視器畫面來釐清案情。

女童母親表示，2月4日下午近4時，女童阿嬤在幼兒園門口等著接女童放學，女童看到阿嬤就開始哭，一路上女童一直抱著阿嬤，哭著說「怕怕、痛痛」，當時阿嬤沒多想，只是安撫著女童。

女童母親說，到了要洗澡時，女童不讓阿嬤脫衣服，開始爆哭大喊「手好痛痛，不要、不要」，阿嬤不斷安撫後，才將女童衣服脫下，赫然發現女童雙手腕內側有傷，趕緊拍照傳給女童母親看，女童母親當下心疼之極，難過地落淚。

女童母親詢問老師女童怎麼受傷的，老師先是說應該是玩單槓弄傷的，後又改口指應是在外面（教室外）玩的時候弄傷的，女童母親問老師，女童受傷都沒哭嗎？老師回，「沒哭」；女童母親表示，不可能，她女兒很怕痛，一點小傷就會大哭，那樣的瘀傷，女童不可能沒哭。

2月5日上午，幼兒園郭姓行政人員電話與女童母親通話時，說女童手上的傷應是「汗疹」，女童母親當下怒斥：「妳當我是三歲小孩嗎？那樣的瘀傷，竟瞎掰是汗疹」；5日女童母親帶女童去奇美醫院驗傷，下午持驗傷單向警方報案並對幼兒園提告。

女童母親要求看幼兒園內監視器影像畫面，警方協助向幼兒園調閱，不料該幼兒園竟提供「4倍速」的快轉畫面，根本無法仔細勘驗，園方對此竟辯稱在設定監視器錄影時，就設定是以「4倍速」在錄。女童母親強烈質疑業者，若非企圖掩蓋真相，否則怎不敢提供正常的監視器畫面？

據監視器林姓業者指出，4倍速、8倍速是在回放觀看，找畫面、節省時間才會使用，一般都是以正常速度錄影（1倍速），「無法設定4倍速、8倍速快轉錄影」。林姓業者強調，監視器的影片拷貝出來，也都是正常速度，不可能是4倍速、8倍速的快轉影像畫面，如果拷貝出來的影片是4倍速、8倍速的快轉畫面，那就是「側錄」才行。

據了解，女童是單親家庭，事發後疑似出現創傷後壓力症候群，情緒不穩定，時常沒來由地哭鬧，或是爆哭、亂摔東西，睡覺也會突然驚醒大哭，女童母親為照顧女兒，已好幾天無法擺攤做生意，女童母親相當擔憂，接下來生活會出問題，她希望警方查出真相，還給她一個公道。

警方指出，本案家長已向派出所報案提告，派出所依法受理，全案由警方調查釐清偵辦中。

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