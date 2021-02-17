台南殺人案奪命車留清晰血掌印　死者逃亡求救「駕駛鎖車門」

記者黃翊婷／綜合報導

31歲王姓男子16日晚間因為談判遭人刺傷，逃離現場後想攔車尋求幫助，但駕駛緊鎖車門，這才轉而向租機車共乘的大學生求救，無奈最終仍沒有逃過死劫。而被迫「三貼逃亡」的兩名大學生抵達警局時仍驚魂未定，臉色發白但並無大礙，衣服上還留有些許血跡。

▲作案車輛的車頭留有清晰血掌印。（圖／東森新聞）

據悉，王男案發前在育平路一處停車場與人談判，不料遭對方持刀刺傷，隨即轉身逃離現場，途中攔下一輛路過的雙載機車，並向車上兩名男大生求救，聲稱自己正在被追殺，說完便跳上車，一路三貼逃到永華路二段某港式飲茶餐廳停車場。

逃亡途中，一名男大生因為害怕而跳車，於是改由王男繼續騎車，載著另一名男大生繼續逃往永華路二段。不過，凶嫌緊追不捨，一路駕車尾隨，最終也來到停車場，並從後方高速衝撞，導致騎機車的兩人雙雙倒地。

摔車後男大生見情勢不對，趕緊逃離現場。凶嫌見現場只剩下王男一人，竟然反覆開車、倒車衝撞，直到車頭、保險桿都撞爛才揚長而去。

▼▲事發現場地面血跡斑斑。（圖／記者林悅攝，下同）

而王男被送往成大醫院急救，最後仍因傷重宣告不治。根據《聯合新聞網》報導，起初王男負傷上街攔車尋求幫助，但駕駛緊鎖車門，他才改向騎車的男大生求救；兩名男大生事後抵達警局接受調查，臉色發白，但身體狀況並無大礙，只是衣服上還留有些許血跡

男大生表示，他們趁著春節假期相約到台南旅遊，並在火車站租了機車，16日在漁光島觀光，沒想到卻在回程捲入命案。警方初步研判，凶嫌駕駛的車上至少有兩人，當晚9時許已在台南仁德86快速道路下尋獲作案車輛，距離案發現場約15公里，車頭左方留有一個清晰的血掌印，但凶嫌棄車逃亡，目前已經鎖定特定對象，全力追緝中。

▼王男生前曾求路人打電話給妻子，但並未接通。

▼機車被凶嫌開車撞毀。