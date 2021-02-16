高鐵打翻飲料放任往後流好幾排　服務員跪地擦！5千網友心疼

記者黃翊婷／綜合報導

春節返鄉不少人選擇搭乘高鐵、台鐵等大眾運輸工具，一名女網友15日在臉書「爆怨公社」PO文表示，搭乘高鐵時不知道是哪一位乘客打翻飲料，卻放任飲料流到後面好幾排，最後是服務人員跪著擦乾淨，才結束這場混亂。這篇文章PO出不到一天，就獲得超過5700名網友按讚力挺，並紛紛留言感謝辛苦的服務人員。

▲原PO和網友們都很心疼服務人員。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO提到，高鐵上不知道是誰打翻飲料，不僅沒有起身立即處理，還放任飲料流到後面好幾排，如果不是服務人員立即發現並來擦拭處理，後排乘客根本來不及反應，「飲料拿好很困難？讓服務人員跪著擦，好意思嗎你／妳？」

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原PO氣憤地說，縱使維持車廂清潔是服務人員的工作內容之一，也不能打翻了飲料還裝沒事，「你／妳不覺得不好意思嗎？手殘請看醫生」、「覺得服務人員很辛苦，謝謝妳」。

▲高鐵自2月1日起全面禁止飲食。（圖／記者李毓康攝）

文章公開不到一天，就有超過5700名網友按讚力挺並留言表示，「高鐵、台鐵、捷運只要東西打翻不馬上擦，列車一啟動就是整排遭殃」、「我之前也看過，不誇張災情嚴重，好幾排都中，又甜又黏，我看到清潔阿姨趴在那擦真的很心疼」、「這不要說是在高鐵，任何地方翻倒了不清，我都覺得超沒公德心」。

還有自稱是服務人員的網友留言表示感謝，「身為服務人員，這只是我們工作的一部分，我們都已經習慣了面對各種客人、各種刁難，謝謝你們的體諒和支持。」不過，也有網友緩頰道，這種情況其實很尷尬，沒人願意打翻飲料，偏偏有時候只擦得到自己位置的範圍，如果其他位置也要擦，「那也要真的臉皮很厚吧，不然怪尷尬的。」