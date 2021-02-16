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買機票就送免費新冠肺炎保險　疫後搭機航空公司新措施大盤點

▲▼阿聯酋航空參與IATA Travel Pass試用計畫。（圖／阿聯酋航空提供）

▲阿聯酋航空參與IATA Travel Pass試用計畫。（圖／阿聯酋航空提供）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎疫情從去年起大爆發，至今仍在各國持續延燒，國際航空運輸協會（IATA）預估，至少要到2024年，全球航空業才可能恢復到2019年的水準。在疫後新時代，不少航空公司就推出買機票就送免費新冠肺炎保險的措施，阿聯酋航空也試行IATA Travel Pass「數位護照」，可一秒了解旅客核酸檢測報告、接種疫苗情況，未來搭機流程也將慢慢走向零接觸登機報到。

▲▼國泰航空。（圖／國泰航空提供）

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▲▼國泰航空提供旅客免費新冠肺炎保險。（圖／國泰航空提供）

▲▼國泰航空即起提供旅客免費新冠肺炎保險。（圖／國泰航空提供）

在免費新冠肺炎保險部分，國泰航空就與安盛保險有限公司（AXA安盛）合作，即日起至今年2月28日期間，所有國泰航空航班的乘客可獲免費額外保障，涵蓋於海外期間診治COVID-19的醫療費用。乘客預訂該期間的任何國泰航班，都可以自動獲得此免費保障。

保障範圍包括醫療及住院費用，如乘客必須進行COVID-19聚合酶鏈反應檢測和住院，所需醫療費用會獲保障，最高保障額達200,000美元。

▲▼日本航空,日航,JAL。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本航空也推出期間限定的「JAL新冠保障」全新服務。（圖／達志影像／美聯社）

日本航空同樣也與新加坡安聯保險公司合作，推出期間限定的「JAL新冠保障」全新服務，旅客搭乘日期在今年6月30日前都適用。涵蓋內容為補助於旅行途中檢測出新冠病毒為陽性的情況下所產生的醫療費、檢測費以及隔離等費用。

▲▼阿聯酋航空員工接種新冠肺炎疫苗。（圖／阿聯酋航空提供）

▲阿聯酋航空旅客可於抵達機場前，在IATA Travel Pass App上直接與航空公司共享其核酸檢測結果，該資訊也將自動於報到系統中更新。（圖／阿聯酋航空提供）

阿聯酋航空先前已宣布為集團旗下駐阿拉伯聯合大公國的員工施實新冠肺炎疫苗接種計畫，並將第一線的航空服務人員列為優先施打對象，其中包含機組服務人員、駕駛艙與其他營運相關負責人員。另外，也與國際航空運輸協會（International Air Transport Association, IATA）合作，成為全球少數首先試用IATA Travel Pass的航空公司。未來透過這款手機App，旅客可瞭解各國對於新冠肺炎的檢測規範或疫苗資訊，並更有效便捷的管理旅遊行程。

阿聯酋航空的旅客可透過IATA Travel Pass建立「數位護照」，查核旅客行前的新冠肺炎核酸檢測及疫苗接種是否符合目的地要求。旅客亦可在App上將所有旅行相關文件數位化管理，並與相關負責單位與航空公司共享檢測結果與疫苗施打證明，享受最快速便利的旅行體驗。

▲▼搭乘阿聯酋航空暢遊杜拜，訂票即享免費五星級住宿。（圖／阿聯酋航空提供）

▲阿聯酋航空預計將自4月起，於杜拜實施該計畫的第一階段，對旅客出發前需檢附的新冠肺炎核酸檢測進行認證。（圖／阿聯酋航空提供）

在全面推廣IATA Travel Pass前，阿聯酋航空預計將自4月起，於杜拜實施該計畫的第一階段，對旅客出發前需檢附的新冠肺炎核酸檢測進行認證。除此之外，自杜拜出發的阿聯酋航空旅客，更可於抵達機場前，在App上直接與航空公司共享其核酸檢測結果，該資訊也將自動於報到系統中更新。

此外，阿聯酋航空也在杜拜機場推出智能無接觸的生物識別通道、自助報到櫃檯及行李托運機等服務，為旅客提供更順暢的機場體驗。

▲▼阿聯酋航空員工接種新冠肺炎疫苗。（圖／阿聯酋航空提供）

▲IATA Travel Pass App中的全球健康要求登記冊，讓旅客不論從哪裡出發，都能準確瞭解所有目的地的旅遊資訊與入境要求。（圖／阿聯酋航空提供）

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