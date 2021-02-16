　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

在稿紙上黏滿鼻毛的大文豪！夏目漱石詭異怪癖...弟子狂收藏

▲教室。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲夏目漱石是明治時代的大文豪。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

作者：本鄉和人、瀧乃美和子、橫山了一
繪者：歐兆苓
摘自：三采文化《糟糕日本史》

●精選書摘

▲▼夏目漱石。（圖／三采文化提供）

▲夏目漱石透過寫小說紓壓生活中的苦。（圖／三采文化提供）

超厲害：痛苦掙扎的同時，依然寫出暢銷書，甚至還栽培弟子

夏目漱石是明治時代的超人氣作家，但是他的童年生活非常寂寞。身為年邁雙親的第八個小孩，他在年僅一歲時就被當成養子送走，之後又陸續在好幾個家庭顛沛流離。

很會讀書的他在大學畢業後成為英文老師。可是才開始工作不久，他就發現自己不適合當老師。

漱石的人生在三十四歲時發生巨變。那年，奉國家之命遠赴英國研究英文的他，因為不適應國外生活以及難以忍受孤獨而罹患心病。

就在漱石身心俱疲時，朋友高濱虛子為他打開了另一扇窗。他聽從虛子建議，開始試著寫小說轉換心情。沒想到，他參考自己的寵物貓創作的小說《我是貓》獲得了熱烈迴響！

成為暢銷作家的漱石辭去了教師工作，開始執筆《三四郎》以及《心》等小說作品。他之所以能寫出這麼多牽動人心的作品，或許就是因為他曾在充滿煩惱的人生路上痛苦掙扎吧。

雖然漱石認為自己不適合當老師，不過他其實擁有激發他人才華的能力。許多以小說家為志願的年輕人紛紛聚集到他的門下，如芥川龍之介、內田百閒及野上彌生子，這些人最後都成為人氣作家，與漱石一起奠定了現代小說的基礎。

▲▼夏目漱石。（圖／三采文化提供）

▲夏目漱石喜歡在稿紙上黏上鼻毛。（圖／三采文化提供）

超糟糕：在稿紙上黏滿鼻毛，結果被弟子拿去收藏

夏目漱石是位深受弟子們愛戴的老師。不過，有時候這些愛會往非常不可思議的方向發展……。

其實夏目漱石有一個怪癖， 他喜歡拔鼻毛，再把黏糊糊的毛根貼在稿紙上排成一列。但是，還有另外一個人比他更怪，那就是會偷偷收集漱石鼻毛的門生─內田百閒。

一般人就算再怎麼尊敬老師，也不可能對老師的鼻毛下手。然而身為漱石腦殘粉的百閒，甚至還寫過一篇叫作〈漱石遺毛〉的散文：

「在我收藏的遺物當中，包含漱石老師的鼻毛，如果輕輕地把它們攤開，可以看到很長的和短的加起來剛好十根，其中有兩根還是金色的。（中略）如果你們誤以為拔下老師的鼻毛，再珍藏二十年的人是我可就麻煩了。我在此鄭重聲明，這些都是老師自己拔的，因為漱石老師有在稿紙上黏鼻毛的癖好。」

漱石本人也曾經在《我是貓》裡寫到，以自己為原型的苦沙彌老師拔下好幾根鼻毛，興致勃勃地向太太炫耀：「妳看，是白鼻毛耶！」然後被太太狠狠嫌棄的畫面。

漱石和百閒都不愧是作家，連對鼻毛的顏色都能發揮莫名的觀察力呢。

▲▼夏目漱石。（圖／三采文化提供）

★ 本文經三采文化授權，摘自《糟糕日本史：歷史如果都這麼了不起，就一點都不有趣了
★ 2019年日本最賣、最惡搞的歷史書！
★ 網路瘋傳誇張插畫、搞笑文字，累積賣破27萬本！

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
冷氣團將襲台！「下探10度」時間點曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

在稿紙上黏滿鼻毛的大文豪！夏目漱石詭異怪癖...弟子狂收藏

噁男潛入「天花板夾層」偷窺…爽看健身妹！下秒直接摔進更衣室

南韓百年內超血腥鎮壓！「四三事件」姦淫擄掠　她不敢吃魚原因曝

金正恩爆炸了！「怒到臉紅拍桌」罕見畫面曝　台下高官傻眼罰站

他泳渡蜥蜴島…誤闖 「2公尺巨鱷」嘴中　驚險下場曝

日本古代女性不愛穿內褲！風一吹就看光光卻「無法可管」

「凶狠野豬」海中衝出攻擊！釣客遭咬傷怒了　徒手搏鬥擊斃

日本福島又震了！晚間規模5.3地震　2天來最大餘震

半個美國「冷爆像冰箱」　德州風電設施遇冰風暴停擺

麥當勞「冰淇淋機」內部曝光！員工清理到懷疑人生　18萬網看傻

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

雲林輾狗男「開小號」600字道歉 主動投案：放過家人！錯由我來擔

超嗨狗狗「咬著點火鞭炮」狂奔　炸完家裡炸狗窩！網驚：虎爺？

滾動！8kg胖橘貓不爽就「變成球」快速翻3圈後裝沒事...媽笑到岔氣

彰化女大逆向100公尺「4車嚇歪」 貨車煞不住追撞！她竟迴轉肇逃

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

大陸冷氣團來襲！17日變天轉雨　北部低溫探12℃中部日夜溫差大

在稿紙上黏滿鼻毛的大文豪！夏目漱石詭異怪癖...弟子狂收藏

噁男潛入「天花板夾層」偷窺…爽看健身妹！下秒直接摔進更衣室

南韓百年內超血腥鎮壓！「四三事件」姦淫擄掠　她不敢吃魚原因曝

金正恩爆炸了！「怒到臉紅拍桌」罕見畫面曝　台下高官傻眼罰站

他泳渡蜥蜴島…誤闖 「2公尺巨鱷」嘴中　驚險下場曝

日本古代女性不愛穿內褲！風一吹就看光光卻「無法可管」

「凶狠野豬」海中衝出攻擊！釣客遭咬傷怒了　徒手搏鬥擊斃

日本福島又震了！晚間規模5.3地震　2天來最大餘震

半個美國「冷爆像冰箱」　德州風電設施遇冰風暴停擺

麥當勞「冰淇淋機」內部曝光！員工清理到懷疑人生　18萬網看傻

在稿紙上黏滿鼻毛的大文豪！夏目漱石詭異怪癖...弟子狂收藏

陳玉珍「可悍可女人」！淑女風、黑寡婦都好搭　兩次改造好害羞

老公突摔裂婚紗照求離婚…兒頻喊「小媽」露馬腳！機靈妻成功抓姦

全世界70%足球來自巴基斯坦這座小鎮！　準備迎接2022世足賽

噁男潛入「天花板夾層」偷窺…爽看健身妹！下秒直接摔進更衣室

史上最會賺運動員！喬丹淨資產448億　他是如何辦到的？

人夫不要看！她身材比當媽前還辣...羞喊：保持凍齡靠這招

林孫煜豪被嫌矮　遇經紀公司要求花200萬「打斷腿骨」

新春大溪賞石趣　顏邦智感恩和「舜哥」溫暖相遇

新春賞櫻去　桃園五酒桶山、龜山壽山巖觀音寺櫻花綻放好療癒

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

國際熱門新聞

麥當勞冰淇淋機內部曝光！18萬網看傻

染新冠恐現無精症　研究：重症者風險高

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

野猴闖民宅偷走女嬰　「轉身就丟河中」釀死

她沒穿胸罩出門！竟被警逼掀開衣服

日本古代女性不愛穿內褲！風一吹就「看光光」

海中衝出野豬攻擊　釣客徒手擊斃

日本福島又震了　晚間規模5.3地震

金正恩爆炸了！「怒到臉紅拍桌」罕見畫面曝

南韓百年內超血腥鎮壓！她不敢吃魚原因曝

舅舅遺骨慘做成「人體吉他」！他解釋：是致敬

他游泳...誤闖 「2公尺巨鱷」嘴中 下場曝

正妹花「2小時4300元」租男友！一見面就嚇歪

合照比OK手勢　環球影城員工開除

更多熱門

相關新聞

10離奇夢境解鎖夏目漱石內心世界

10離奇夢境解鎖夏目漱石內心世界

「日本國民大作家」夏目漱石生前的作品〈夢十夜〉及〈永日小品〉被集結出版，其中〈夢十夜〉宛如一把鑰匙，一窺他的內心世界。元智大學應用外語系副教授廖秀娟更以專文提到，「夢境是許多作家會使用的寫作手法，但是以方法來描寫夢境的，夏目漱石應該是日本近代文學中的第一人」。

貓糗態中悟出4真理：早知人類缺同情心

貓糗態中悟出4真理：早知人類缺同情心

夏目漱石當地板　建商糗：打錯字

夏目漱石當地板　建商糗：打錯字

關鍵字：

夏目漱石糟糕日本史

讀者迴響

熱門新聞

連假40萬人上當！點開見端火鍋滑倒崩潰

小馬雲被趕回農村！邋遢現況曝

輾狗男遭公司開除　老闆：明天不用來上班

拍床戲褲襠凸一塊！3男星錄影疑起「生理反應」

愛莉莎莎低頭道歉…曖昧男網紅「約泡」力挺

初四國道驚見「人造銀河」！網塞到哭

重機「射穿」轎車右門騎士全身骨折

18歲男「堅持應徵店長」踩NONO面試地雷

AV女優罵髒話爆紅　悲慘身世曝：只有上床感覺活著

麥當勞冰淇淋機內部曝光！18萬網看傻

8歲童閹掉求當太監　醒來清朝滅亡了

開工日冷氣團報到　探10度時間點曝

汪嗨咬點燃鞭炮「炸全家又炸窩」

口袋「小藍包」噴到爸爸腳下　單純妹傻了

6年相親20次！一交往「每周至少噴8千」慘遇曝光

更多

最夯影音

更多
半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住
輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

雲林輾狗男「開小號」600字道歉 主動投案：放過家人！錯由我來擔

雲林輾狗男「開小號」600字道歉 主動投案：放過家人！錯由我來擔

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面