在稿紙上黏滿鼻毛的大文豪！夏目漱石詭異怪癖...弟子狂收藏

▲夏目漱石是明治時代的大文豪。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



作者：本鄉和人、瀧乃美和子、橫山了一

繪者：歐兆苓

摘自：三采文化《糟糕日本史》

●精選書摘

▲夏目漱石透過寫小說紓壓生活中的苦。（圖／三采文化提供）

超厲害：痛苦掙扎的同時，依然寫出暢銷書，甚至還栽培弟子

夏目漱石是明治時代的超人氣作家，但是他的童年生活非常寂寞。身為年邁雙親的第八個小孩，他在年僅一歲時就被當成養子送走，之後又陸續在好幾個家庭顛沛流離。

很會讀書的他在大學畢業後成為英文老師。可是才開始工作不久，他就發現自己不適合當老師。

漱石的人生在三十四歲時發生巨變。那年，奉國家之命遠赴英國研究英文的他，因為不適應國外生活以及難以忍受孤獨而罹患心病。

就在漱石身心俱疲時，朋友高濱虛子為他打開了另一扇窗。他聽從虛子建議，開始試著寫小說轉換心情。沒想到，他參考自己的寵物貓創作的小說《我是貓》獲得了熱烈迴響！

成為暢銷作家的漱石辭去了教師工作，開始執筆《三四郎》以及《心》等小說作品。他之所以能寫出這麼多牽動人心的作品，或許就是因為他曾在充滿煩惱的人生路上痛苦掙扎吧。

雖然漱石認為自己不適合當老師，不過他其實擁有激發他人才華的能力。許多以小說家為志願的年輕人紛紛聚集到他的門下，如芥川龍之介、內田百閒及野上彌生子，這些人最後都成為人氣作家，與漱石一起奠定了現代小說的基礎。

▲夏目漱石喜歡在稿紙上黏上鼻毛。（圖／三采文化提供）



超糟糕：在稿紙上黏滿鼻毛，結果被弟子拿去收藏

夏目漱石是位深受弟子們愛戴的老師。不過，有時候這些愛會往非常不可思議的方向發展……。

其實夏目漱石有一個怪癖， 他喜歡拔鼻毛，再把黏糊糊的毛根貼在稿紙上排成一列。但是，還有另外一個人比他更怪，那就是會偷偷收集漱石鼻毛的門生─內田百閒。

一般人就算再怎麼尊敬老師，也不可能對老師的鼻毛下手。然而身為漱石腦殘粉的百閒，甚至還寫過一篇叫作〈漱石遺毛〉的散文：

「在我收藏的遺物當中，包含漱石老師的鼻毛，如果輕輕地把它們攤開，可以看到很長的和短的加起來剛好十根，其中有兩根還是金色的。（中略）如果你們誤以為拔下老師的鼻毛，再珍藏二十年的人是我可就麻煩了。我在此鄭重聲明，這些都是老師自己拔的，因為漱石老師有在稿紙上黏鼻毛的癖好。」

漱石本人也曾經在《我是貓》裡寫到，以自己為原型的苦沙彌老師拔下好幾根鼻毛，興致勃勃地向太太炫耀：「妳看，是白鼻毛耶！」然後被太太狠狠嫌棄的畫面。

漱石和百閒都不愧是作家，連對鼻毛的顏色都能發揮莫名的觀察力呢。

★ 本文經三采文化授權，摘自《糟糕日本史：歷史如果都這麼了不起，就一點都不有趣了》

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