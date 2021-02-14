10個沒聽過的離奇夢境！解鎖日本文豪夏目漱石內心世界

▲以夢境來解鎖作家的內心世界。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者林育綾／綜合報導

「日本國民大作家」夏目漱石生前的作品〈夢十夜〉及〈永日小品〉被集結出版，其中〈夢十夜〉宛如一把鑰匙，一窺他的內心世界。元智大學應用外語系副教授廖秀娟更以專文提到，「夢境是許多作家會使用的寫作手法，但是以方法來描寫夢境的，夏目漱石應該是日本近代文學中的第一人」。

夏目漱石（1867－1916）是日本明治到大正時代的作家，本名夏目金之助，出生於東京仕宦家庭，對東、西方文學造詣極高。他在1905年發表長篇小說〈我是貓〉一舉成名，為專心寫作而辭去教職，轉任朝日新聞社，後陸續發表〈少爺〉、〈草枕〉等代表作，後世尊稱為「日本國民大作家」。

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如今他留下的作品〈夢十夜〉及〈永日小品〉也被集結出版《夏目漱石短篇集：夢十夜與永日小品：和日本文豪一起做夢與生活》，繁體中文版由四塊玉文創發行。

▲《夏目漱石短篇集：夢十夜與永日小品：和日本文豪一起做夢與生活》。（圖／四塊玉文創）

有人形容，「若說夢是一個人內心的投射，那麼〈夢十夜〉就像是一把鑰匙，帶您一窺明治時代，從容優雅、幽默兼具的漱石，最深沉的內心世界。」如詩般撲朔迷離的夢境，在虛實之間，呈現出這位超人氣文豪的人生體悟。

而〈永日小品〉是流暢而機智的散文，字裡行間不再是華麗精美的小說佈局，反而以親切自然的口吻娓娓道出淡而有味的人情事物，卻又深藏情感。

該書也元智大學應用外語系副教授廖秀娟撰寫專文，她提到，夢境是許多作家會使用的寫作手法，但是以方法來描寫「夢境」的，夏目漱石應該是日本近代文學中的第一人。並稱讚〈夢十夜〉是一篇極具特色的作品，試圖利用文學形式將難解的夢境文學化，透過夢境在夢幻風趣中，將人類存在的深淵或是深層意識中深藏的焦燥不安、渴望給映照出來。

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