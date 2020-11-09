《雖然是精神病但沒關係》中文繪本發行！比照韓規格還附高文英簽名

▲《雖然是精神病但沒關係》劇中實體繪本中文版發行！（圖／尖端出版）

記者林育綾／台北報導

韓劇《雖然是精神病但沒關係》粉絲敲碗已久的繪本來台了！劇中的繪本《啖食惡夢長大的少年》、《喪屍小孩》實體版將由尖端出版發行中文版，11/10正式上市，除了比照韓版規格製作，台灣更搶先推出作者新增文字版，內附劇中作家「高文英」的印刷簽名，以及獨家贈品，讓劇迷準備手刀收藏一波！

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▲《雖然是精神病但沒關係》由徐睿知、金秀賢聯手主演，風靡大批粉絲。（圖／Netflix提供，危險動作請勿模仿）



《雖然是精神病但沒關係》由金秀賢（飾 文鋼太）、徐睿知（飾 高文英）聯手主演，先前備受討論，而劇中除了透過短篇童話穿插帶出不同單元，更以高文英創作的「5部繪本」貫穿整齣戲，呼應主角們的心靈創傷、成長歷程，暗喻著「你我成長過程中皆受過傷」，引起廣大觀眾共鳴與反思。

▲徐睿知（左）在劇中飾演童書作家高文英。（圖／翻攝TvN《雖然是精神病但沒關係》官網）



▲《啖食惡夢長大的少年》，宛如提姆波頓的「暗黑系畫風」受到粉絲喜愛。（圖／尖端出版）



繪本宛如提姆波頓的「暗黑系畫風」，《啖食惡夢長大的少年》描述一名不斷被惡夢侵襲的少年，乞求魔女為他消除不好的記憶，以過著幸福的人生；然而漫長的歲月流逝，少年長大成人，雖然再也沒有做惡夢，卻沒有因此獲得幸福。書中點破原因，「遺忘痛苦記憶」並不能獲得幸福，而是「不要忘記」並「好好克服」，否則「只是個靈魂長不大的小孩子」。

▲《喪屍小孩》。（圖／尖端出版）



而《喪屍小孩》則描述一位媽媽發現，自己所生的孩子是個「只有食慾、沒有情感」的「喪屍」。她不斷以食物餵養孩子，直到最後獻出了身軀、擁抱孩子並任他啃食身體，此時孩子卻說出了爆炸性的一句話，「媽媽⋯⋯真的好溫暖喔」，劇中金秀賢讀到這裡更是瞬間爆淚。

▲《喪屍小孩》內頁。（圖／尖端出版）

2部繪本的真實作者為趙龍(J.D.)，繪者蠶山(Jam San)，雖以童話口吻敘述故事，看似寫給小孩，更像寫給成年人的童話。整體畫風從灰暗詭譎到繽紛明亮，暗喻隨著接受與面對成長傷痛，邁向拿出勇氣追尋幸福，呈現現代人內心寫照。

▲▼每書都有劇中作家「高文英」的印刷簽名。（圖／尖端出版）

尖端表示，《啖食惡夢長大的少年》、《喪屍小孩》比照韓版規格製作，書皮與原書採用同規格的方背精裝，並於重點處上光，彰顯質感，內頁則以高階雪印製，強化圖像細節，確保色澤，每頁皆印上水光保護，增加收藏永久度。

除了每書都有劇中作家「高文英」的印刷簽名，更向國外申請台灣獨家贈品，目前博客來獨家版含裁形明信片組（信封袋*1、明信片*3）、誠品獨家版含精緻蒐藏小卡組（集卡冊*1、小卡*3），這次也搶先全球推出作者新增文字版，預計吸引粉絲收藏一波。

▲▼此次更向國外申請台灣獨家贈品。（圖／尖端出版）

《雖然是精神但沒關係》劇中繪本共5冊，中文版上市時間為：

1. 啖食惡夢長大的少年，2020/11/10上市

2. 喪屍小孩，2020/11/10上市

3. 春日之犬，2020/12/8上市

4. 手，琵琶魚，2020/12/8上市

5. 尋找真實的臉孔，2021/1/5上市