武漢2019年12月早有13種病毒株！WHO調查團爆：當時已破千人染疫

▲WHO調查小組到武漢一家動物研究機構進行訪查。（圖／路透）



文／中央社

世衛國際專家團隊近日完成在中國的2019冠狀病毒疾病疫情源頭調查，率領調查的班巴瑞克說，有跡象顯示2019年12月武漢市疫情範圍比先前所想更廣泛，且已發展出13種病毒株。

剛從武漢回到瑞士的班巴瑞克（Peter Ben Embarek）接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問說：「病毒2019年12月就已經在武漢廣泛傳播，這是新的發現。」

班巴瑞克透露，中國科學家向世界衛生組織（WHO）專家團隊提供2019年12月武漢及周邊地區的174起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例資料，其中100例經實驗室檢測確診，其他74例是依據病患症狀所做出的臨床判斷。

班巴瑞克提到，實際上的病例數恐怕更高，武漢可能在2019年12月就有超過1000人染疫。

他表示：「雖然我們還沒建立任何模型，但我們知道…人數粗估很多…在感染人口中，約15%是重症，絕大多數為輕症。」

▲班巴瑞克帶領WHO專家小組在武漢針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）進行調研。（圖／路透）



他還說，由17名世衛科學家和17名中國專家組成的調查團，檢視了2019年12月早期確診病例所染病毒的部分基因樣本，結果調查團首度收集到2019年12月新型冠狀病毒SARS-COV-2的13種不同基因序列。

班巴瑞克表示：「其中一些來自市場（包括武漢市的華南海鮮市場）…有些則與市場無關。」

病毒株在傳染過程中變異是常見的現象，但13種病毒株對於2019年12月之前的疫情發展代表著何種意義，班巴瑞克拒絕做出結論。

不過報導說，發現這麼多不同的可能變異病毒株，恐怕如同部分病毒學家先前所言，代表病毒早在2019年12月之前就已傳播一段時間。這次發現的遺傳物質很可能是國際上首度浮現支持這類理論的具體證據。

班巴瑞克表示，世衛團隊希望幾個月後能重返武漢繼續調查，但目前未能提供具體時間表。

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